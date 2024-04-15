Россиянам хотят запретить сильно перерабатывать и "выполнять прихоти работодателей"
Депутаты Госдумы предложили нормировать ненормированный рабочий график
15 апреля 2024, 15:02, ИА Амител
В Госдуме предложили ограничить продолжительность ненормированной работы, поскольку сейчас закон никак не ограничивает сроки переработки, пишет "Парламентская газета".
Депутаты отметили, что из-за переработок некоторые люди практически живут на работе, при этом взамен получают три дополнительных выходных дня в году. Законопроект предлагает установить предельное количество часов переработки.
"Время, отработанное человеком в режиме ненормированного рабочего дня сверх графика, не должно превышать 120 часов в год", – указали авторы инициативы.
Чтобы выполнить предписания, работодатели будут вести точный учет часов переработки. Правила не коснутся руководителей, их замов, главбухов и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций. Дело в том, что учесть их работу в неурочные часы просто невозможно.
От количества часов, отработанных человеком за пределами рабочего дня, будет зависеть и длительность дополнительного отпуска.
"Сейчас трехдневный отпуск может получить как работник, которого к труду сверх графика привлекли лишь раз, так и трудоголик, постоянно задерживающийся на рабочем месте", – поясняет издание.
Один из авторов инициативы, Ярослав Нилов, подчеркнул, что граждане "должны проводить время со своими семьями, заниматься воспитанием детей, а не выполнять прихоти работодателей".
15:10:05 15-04-2024
А сильно зарабатывать им не запретят?
15:19:04 15-04-2024
ХА-ХА-ХА!!!!!!! Можно подумать сейчас переработку кто то табилирует. Весзде в табеле ставят 8-ми часов раб день и все. Работу в выходные, вообще не табилируют, и без приказа.
15:56:08 15-04-2024
Гость (15:19:04 15-04-2024) ХА-ХА-ХА!!!!!!! Можно подумать сейчас переработку кто то таб...
табЕлируют, проверочное слово - табЕль
15:56:09 15-04-2024
Вы тогда компенсируйте деньгами и организацию и работника. За то что он не заработает и прибыль недополучит организация. Или ещё хуже клиента потеряет, который больше не будет брать. Это как компенсируете?
16:22:19 15-04-2024
Всё верно. Закон этот есть, трудовой кодекс называется. Только он не работает. У нас все законы не рабочие включая Конституцию. Кроме уголовного кодекса.
17:21:45 15-04-2024
Угу. Некоторые думают, что для того чтобы решить любую проблему нужно всего лишь написать приказ или закон, в самом тяжелом случае может быть еще выделить денег. Всего то.
21:29:05 15-04-2024
Время со своими семьями- какими? С нищей зарплатой, семьи у большинства нет, а пробки по два часа с работы на работу, где транспорт? Общестыенный.