Россиянам хотят запретить сильно перерабатывать и "выполнять прихоти работодателей"

Депутаты Госдумы предложили нормировать ненормированный рабочий график

15 апреля 2024, 15:02, ИА Амител

Работа в офисе / Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ограничить продолжительность ненормированной работы, поскольку сейчас закон никак не ограничивает сроки переработки, пишет "Парламентская газета".

Депутаты отметили, что из-за переработок некоторые люди практически живут на работе, при этом взамен получают три дополнительных выходных дня в году. Законопроект предлагает установить предельное количество часов переработки.

"Время, отработанное человеком в режиме ненормированного рабочего дня сверх графика, не должно превышать 120 часов в год", – указали авторы инициативы.

Чтобы выполнить предписания, работодатели будут вести точный учет часов переработки. Правила не коснутся руководителей, их замов, главбухов и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций. Дело в том, что учесть их работу в неурочные часы просто невозможно.

От количества часов, отработанных человеком за пределами рабочего дня, будет зависеть и длительность дополнительного отпуска.

"Сейчас трехдневный отпуск может получить как работник, которого к труду сверх графика привлекли лишь раз, так и трудоголик, постоянно задерживающийся на рабочем месте", – поясняет издание.

Один из авторов инициативы, Ярослав Нилов, подчеркнул, что граждане "должны проводить время со своими семьями, заниматься воспитанием детей, а не выполнять прихоти работодателей".