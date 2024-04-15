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Россиянам хотят запретить сильно перерабатывать и "выполнять прихоти работодателей"

Депутаты Госдумы предложили нормировать ненормированный рабочий график

15 апреля 2024, 15:02, ИА Амител

Работа в офисе / Фото: unsplash.com
Работа в офисе / Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ограничить продолжительность ненормированной работы, поскольку сейчас закон никак не ограничивает сроки переработки, пишет "Парламентская газета".

Депутаты отметили, что из-за переработок некоторые люди практически живут на работе, при этом взамен получают три дополнительных выходных дня в году. Законопроект предлагает установить предельное количество часов переработки.

"Время, отработанное человеком в режиме ненормированного рабочего дня сверх графика, не должно превышать 120 часов в год", – указали авторы инициативы.

Чтобы выполнить предписания, работодатели будут вести точный учет часов переработки. Правила не коснутся руководителей, их замов, главбухов и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций. Дело в том, что учесть их работу в неурочные часы просто невозможно.

От количества часов, отработанных человеком за пределами рабочего дня, будет зависеть и длительность дополнительного отпуска.

"Сейчас трехдневный отпуск может получить как работник, которого к труду сверх графика привлекли лишь раз, так и трудоголик, постоянно задерживающийся на рабочем месте", – поясняет издание.

Один из авторов инициативы, Ярослав Нилов, подчеркнул, что граждане "должны проводить время со своими семьями, заниматься воспитанием детей, а не выполнять прихоти работодателей".

Работа Законопроекты

Комментарии 7

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Дюша

15:10:05 15-04-2024

А сильно зарабатывать им не запретят?

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Гость

15:19:04 15-04-2024

ХА-ХА-ХА!!!!!!! Можно подумать сейчас переработку кто то табилирует. Весзде в табеле ставят 8-ми часов раб день и все. Работу в выходные, вообще не табилируют, и без приказа.

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Гость

15:56:08 15-04-2024

Гость (15:19:04 15-04-2024) ХА-ХА-ХА!!!!!!! Можно подумать сейчас переработку кто то таб...
табЕлируют, проверочное слово - табЕль

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Гость

15:56:09 15-04-2024

Вы тогда компенсируйте деньгами и организацию и работника. За то что он не заработает и прибыль недополучит организация. Или ещё хуже клиента потеряет, который больше не будет брать. Это как компенсируете?

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Гость

16:22:19 15-04-2024

Всё верно. Закон этот есть, трудовой кодекс называется. Только он не работает. У нас все законы не рабочие включая Конституцию. Кроме уголовного кодекса.

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Гость

17:21:45 15-04-2024

Угу. Некоторые думают, что для того чтобы решить любую проблему нужно всего лишь написать приказ или закон, в самом тяжелом случае может быть еще выделить денег. Всего то.

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Гость

21:29:05 15-04-2024

Время со своими семьями- какими? С нищей зарплатой, семьи у большинства нет, а пробки по два часа с работы на работу, где транспорт? Общестыенный.

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