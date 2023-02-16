Барнаульцы опасаются того, что пустырь за ТЦ "Европа" превратится в свалку

Люди уверены в том, что на этом месте можно построить хороший парк

16 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Барнаульцы и общественники опасаются того, что пустырь за ТРЦ "Европа" рано или поздно превратится в свалку. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Строительный и бытовой мусор скрывается под снегом, а сам снег сваливают на пустырь. Откуда его привозят, можно только догадываться. Опасен такой снег и для местного водоёма в овраге. Говорят, там содержатся подземные родники, которые, возможно, являются началом реки Пивоварки", – пишет автор поста.

Общественники уверены в том, что на этой территории можно построить прекрасный парк. Примеры озеленения и благоустройства различных территорий уже есть.

Пользователи в комментариях с этим мнением согласились и поддержали идею строительства парка.