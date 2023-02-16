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Барнаульцы опасаются того, что пустырь за ТЦ "Европа" превратится в свалку

Люди уверены в том, что на этом месте можно построить хороший парк

16 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Барнаульцы и общественники опасаются того, что пустырь за ТРЦ "Европа" рано или поздно превратится в свалку. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Строительный и бытовой мусор скрывается под снегом, а сам снег сваливают на пустырь. Откуда его привозят, можно только догадываться. Опасен такой снег и для местного водоёма в овраге. Говорят, там содержатся подземные родники, которые, возможно, являются началом реки Пивоварки", – пишет автор поста.

Общественники уверены в том, что на этой территории можно построить прекрасный парк. Примеры озеленения и благоустройства различных территорий уже есть.

Пользователи в комментариях с этим мнением согласились и поддержали идею строительства парка.

Комментарии 5

  • согласились и поддержали идею строительства парка. ----- Но вот поддержат ли эту идею мер и застройщики? Скорее всего пару-тройку небоскребов там забубенят.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "Но вот поддержат ли эту идею мер и застройщики? Скорее всего пару-тройку небоскребов там забубенят." Дорого не выгодно - больше заморочек. А парка, думаю, там не будет. Денег нет. Думаю. что будет свалка - наиболее простое по реализации решение.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Автор поста страдает географическим кретинизмом. Пивоварка начинается с небольших озёр, там где улица Озёрная
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, страдает географическим кретинизмом --- Почему? Может как раз именно эти подземные роднички и питают небольшие озера на улице Озёрной, с каких и начинается могучая Река Пивоварка?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Не опасайтесь, будет не свалка, а очередные ЖК
    16 февраля, Гость   Ответить
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