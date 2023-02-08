Барнаульцы пожаловались на УК, вываливающую возле озера снег из грузовиков

Жители дома № 150/4 по улице Гущина пожаловались в паблике "Барнаул 22" на действия управляющей компании, которая "более 20 грузовиков со снегом, собранным на своих объектах, вывалила возле озера".

"Наш дом расположен рядом с озером. Весь снег вываливали на берег – на природоохранную территорию водоёма. Это не первый случай, но хочется, чтобы он был последним, ведь жители на постоянной основе проводят здесь субботники и уборку территории в надежде сохранить кусочек природы", – подчеркнули местные жители.