Барнаульцы пожаловались на УК, вываливающую возле озера снег из грузовиков
Жители хотят сохранить кусочек природы поблизости
08 февраля 2023, 22:21, ИА Амител
Вываливают снег возле озера
Жители дома № 150/4 по улице Гущина пожаловались в паблике "Барнаул 22" на действия управляющей компании, которая "более 20 грузовиков со снегом, собранным на своих объектах, вывалила возле озера".
"Наш дом расположен рядом с озером. Весь снег вываливали на берег – на природоохранную территорию водоёма. Это не первый случай, но хочется, чтобы он был последним, ведь жители на постоянной основе проводят здесь субботники и уборку территории в надежде сохранить кусочек природы", – подчеркнули местные жители.
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