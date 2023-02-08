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Барнаульцы пожаловались на УК, вываливающую возле озера снег из грузовиков

Жители хотят сохранить кусочек природы поблизости

08 февраля 2023, 22:21, ИА Амител

Жители дома № 150/4 по улице Гущина пожаловались в паблике "Барнаул 22" на действия управляющей компании, которая "более 20 грузовиков со снегом, собранным на своих объектах, вывалила возле озера".

"Наш дом расположен рядом с озером. Весь снег вываливали на берег – на природоохранную территорию водоёма. Это не первый случай, но хочется, чтобы он был последним, ведь жители на постоянной основе проводят здесь субботники и уборку территории в надежде сохранить кусочек природы", – подчеркнули местные жители.

 

Комментарии 9

  • Что за моду взяли жаловаться режиму на режим??? А избить шоферам рожи в шишки, поджечь камазы, чтобы другим не повадно было???
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Выбирайте чистку или кусок природы. Можно снег в ваш карман сгребать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Может этим жалобщикам надо, чтобы снег паковали в мусорные мешки и везли на комбинат по переработке отходов? Сколько помню, снег всегда вывозили на речку. Естественный процесс — весной растает.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько помню, снег всегда вывозили на речку. Естественный процесс — весной растает.---- вы представляете сколько всякого г... в городском снеге? Начиная от соли и заканчивая собачьими фекалиями. все это в речку?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • сколько всякого г... в городском снеге? - И? с к Вам в дом свозить?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, почитайте , куда должен вывозиться городскОЙ СНЕГ И НЕ УМНИЧАЙТЕ
    09 февраля, Гость   Ответить
  • в соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приема снега - снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега, оборудованные водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод на прилегающую территорию и ближайшие поверхностные водные объекты.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • законом?? в нашей стране???? ахахахахах..... вы первый раз в свет вышли?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • вы первый раз в свет вышли?--- вот если большинство будет так рассуждать , то и не будет порядка. Н у и от людей с таким мировоззрением бесполезно ждать исполнения законов: "Что за моду взяли жаловаться ", "Выбирайте чистку или кусок природы", "Может этим жалобщикам надо, чтобы снег паковали в мусорные мешки и везли на комбинат по переработке отходов"
    10 февраля, Гость   Ответить
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