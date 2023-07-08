Барнаульцы отметили День семьи, любви и верности

На улице Мало-Тобольской для горожан провели несколько мероприятий

08 июля 2023, 17:20, ИА Амител









Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула

8 июля в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской отметили День семьи, любви и верности, сообщили в мэрии.

На сцене выступили творческие коллективы, а для детей подготовили игровую программу с клоунами. Также провели розыгрыш подарков, флешмоб под девизом "Мы – здоровое поколение!", организовали фотозоны и провели ярмарку алтайской продукции.

"Прогуливаясь и наслаждаясь атмосферой праздника, барнаульцы могли приобрести мороженое, сладкую вату, карамельные яблоки, а также отведать плов, блюда на гриле, пироги и приготовленных раков", – рассказали в горадминистрации.

Ранее подробно рассказали, что из себя представляет праздник День семьи, любви и верности и как его отмечают в России.