Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем семьи, любви и верности

Градоначальник пожелал жителям краевого центра крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия

08 июля 2023, 08:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, который отмечают 8 июня. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Дорогие барнаульцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!



Для каждого человека семья – центр жизни, источник душевного тепла, понимания и поддержки. В дружной семье воспитывают счастливых детей, прививают правильные нравственные ориентиры, любовь к Родине, чтут традиции, закладывая основу благополучия всего общества.

Особые слова признательности хочу выразить многодетным и приемным семьям. Вы – пример безграничной родительской любви.

Мы искренне уважаем тех, кто сохранил любовь и верность на долгие годы, отметил серебряную, золотую свадьбы.

Дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия!"