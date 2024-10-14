Барнаульцы поблагодарили тех, кто помогал водителям подниматься на скользкие горки

В снегопад не каждая машина сама справлялась с препятствием

14 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Машину толкают в горку / Фото: t.me/incident22

Жительница Барнаула в социальных сетях поблагодарила молодых людей, которые в снегопад помогали машинам подняться в горку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Хочется сказать большое спасибо неравнодушным ребятам, которые вчера помогали водителям заезжать в горку. Очень приятно, что в Барнауле есть настолько добрые люди. Вы огромные молодцы", – написала автор сообщения.

Ранее пользователи в соцсетях рассказали о том, что после выпадения снега барнаульцы выстроились в очередь на шиномонтажки. Те, кто не смог добраться до них, предпочли до первого потепления пользоваться общественным транспортом.