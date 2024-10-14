Барнаульцы поблагодарили тех, кто помогал водителям подниматься на скользкие горки
В снегопад не каждая машина сама справлялась с препятствием
14 октября 2024, 06:15, ИА Амител
Машину толкают в горку / Фото: t.me/incident22
Жительница Барнаула в социальных сетях поблагодарила молодых людей, которые в снегопад помогали машинам подняться в горку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Хочется сказать большое спасибо неравнодушным ребятам, которые вчера помогали водителям заезжать в горку. Очень приятно, что в Барнауле есть настолько добрые люди. Вы огромные молодцы", – написала автор сообщения.
Ранее пользователи в соцсетях рассказали о том, что после выпадения снега барнаульцы выстроились в очередь на шиномонтажки. Те, кто не смог добраться до них, предпочли до первого потепления пользоваться общественным транспортом.
07:56:17 14-10-2024
Поехал утром на ОТ, машина с субботы стоит куском льда. Да и резина летняя. Подтает, буду переобуваться.
09:50:45 14-10-2024
гость (07:56:17 14-10-2024) Поехал утром на ОТ, машина с субботы стоит куском льда. Да и... не подтает. поздно. оставляйте в берлоге до весны.