Барнаульцы встали в очереди на шиномонтаж

Скопления автомобилистов начались со вчерашнего дня

13 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Очередь на шиномонтаж / Фото: Barnaul22

Вместе с октябрьским снегопадом в Барнауле появились и очереди на шиномонтажках. Об этом рассказывают пользователи в социальных сетях.

Почти на каждой точке, где можно "переобуться", стоят по несколько машин. Местами очереди растягиваются на десятки авто.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за прошедший день зафиксировали более 80 происшествий, связанных с непогодой. Также сообщалось, что на дорогах было множество ДТП.

Отметим, что заморозки в регионе задержатся, и на летней резине на дороги лучше не соваться.