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Барнаульцы встали в очереди на шиномонтаж

Скопления автомобилистов начались со вчерашнего дня

13 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Очередь на шиномонтаж / Фото: Barnaul22
Очередь на шиномонтаж / Фото: Barnaul22

Вместе с октябрьским снегопадом в Барнауле появились и очереди на шиномонтажках. Об этом рассказывают пользователи в социальных сетях.

Почти на каждой точке, где можно "переобуться", стоят по несколько машин. Местами очереди растягиваются на десятки авто.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за прошедший день зафиксировали более 80 происшествий, связанных с непогодой. Также сообщалось, что на дорогах было множество ДТП.

Отметим, что заморозки в регионе задержатся, и на летней резине на дороги лучше не соваться.

Барнаул Погода Авто

Комментарии 16

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Гость

17:24:06 13-10-2024

как всегда, авоськины. Как живут взрослые люди, ничего не планируя, неосновательно... заслуживают своей доли вполне

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гость

18:13:51 13-10-2024

действительно, зима нежданно нагрянула

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Гость

19:12:24 13-10-2024

каждый год одно и то же.
ло* - это судьба.
Два комплекта колес, гараж и домкрат - это счастье

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Гость

20:15:11 13-10-2024

Гость (19:12:24 13-10-2024) каждый год одно и то же.ло* - это судьба.Два комплек... Полностью солидарен. Вчера не спеша перекинул колеса в гараже. Сегодня ехал и смеялся, глядя на лошпетов стоящих в очередях. И ведь где то же они умудряются хранить резину, но купить те же штамповки диски их жлоба мучает... Как там в поговорке "тупой платит всегда". Лошпеты, минусуйте меня! Хочу узнать сколько вас.

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Гость

20:31:28 13-10-2024

Гость (20:15:11 13-10-2024) Полностью солидарен. Вчера не спеша перекинул колеса в гараж... И ведь где то же они умудряются хранить резину, На тех же шиномонтажках и пр.

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гость

21:33:58 13-10-2024

Гость (20:15:11 13-10-2024) Полностью солидарен. Вчера не спеша перекинул колеса в гараж... Что смешного то? Они с тобой по одним дорогам ездят, запросто въедут в тебя. Есть еще круче, те которые за лето зимнюю резину убили, а сейчас думают, что они на зиме.

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Гость

08:32:16 14-10-2024

Гость (20:15:11 13-10-2024) Полностью солидарен. Вчера не спеша перекинул колеса в гараж... ну тогда как минимум на балансировку их проверять надо завозить на шинку перед установкой, без балансировки только лохи типо тебя перекидывают колеса)))

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Гость

08:54:14 14-10-2024

Гость (08:32:16 14-10-2024) ну тогда как минимум на балансировку их проверять надо заво... Ты такой умный, что мне даже страшно от твоей глупости становится. Если поставленные колеса ведут себя идеально, т.е. никаких биений, увода машины с прямой и т.д. нет, зачем их балансировать? Или ты шиномонтажник и ищешь лохов? Тут тебе ничего не перепадет. Иди очереди сокращай.

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Мусик

09:12:44 14-10-2024

Гость (08:54:14 14-10-2024) Ты такой умный, что мне даже страшно от твоей глупости стано... это вы с резиной Кама дела не имели. да, собссно и любая другая вычудить может - балансировка в обяз, если ходите выше 120.
п.с. наибольшая вероятность аварии у водителей со стажем 3-5 лет - они думают что знают всё.

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Гость

09:33:54 14-10-2024

Мусик (09:12:44 14-10-2024) это вы с резиной Кама дела не имели. да, собссно и любая дру... А зачем мне Кама? Есть много других производителей резины. P.s. водительский стаж 28 лет, почти каждодневной езды.

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Мусик

09:39:07 14-10-2024

Гость (09:33:54 14-10-2024) А зачем мне Кама? Есть много других производителей резины. P... а, 28 - ну тогда да, уровень "бох"...
с монтажниками интересно общаться - у меня шиномонтажка под боком, познавательно. после лета балансируюсь всегда, через раз перебивают полностью, гараж теплый.

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Гость

09:37:56 14-10-2024

Мусик (09:12:44 14-10-2024) это вы с резиной Кама дела не имели. да, собссно и любая дру... Вообще-то рекомендовано после переустановки резины и балансировки ещё и геометрию делать.

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Вячеслав

22:01:46 13-10-2024

Гость (19:12:24 13-10-2024) каждый год одно и то же.ло* - это судьба.Два комплек... Гараж неподьемный по цене. Может пара минигараж (или погреб) для хранения 4 колес и, главное, общая теплая площадка от города для замены колес?

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Гость

06:18:27 14-10-2024

Вячеслав (22:01:46 13-10-2024) Гараж неподьемный по цене. Может пара минигараж (или погреб)...
Значит и машина тебе не нужна. На транспорте общественном езди.

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Гость

20:58:20 13-10-2024

а я не вижу смысла рано так, еще недели две спокойно можно будет ездить, не стуча шипами об асфальт. Просто эти три дня покатался на автобусе

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гость

10:41:32 14-10-2024

Гость (20:58:20 13-10-2024) спокойно можно будет ездить, не стуча шипами об асфальт.видно гения издалека ) а зимой ты шипами обо что стучишь?

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