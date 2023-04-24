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Барнаульцы поделились кадрами сближения Венеры и Луны

Необычное явление наблюдали вечером 23 апреля

24 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: t.me/amic_ru
Фото: t.me/amic_ru

В Барнауле поздним вечером 23 апреля наблюдали сближение Венеры и Луны. Горожане поделились кадрами редкого астрономического явления.

Фото очевидца amic.ru, фото ️pagedowner (Barnaul 22)

Сближение небесных светил хорошо было заметно и в других частях России – например, в Санкт-Петербурге:

Фото: t.me/astrophotoboloto

Напомним, вторую планету от Солнца также наблюдали рядом с Луной 24 марта.

Комментарии 1

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Гость

08:53:19 24-04-2023

Символ ислама-полумесяц со звездой.Если не звезда,то планета,освещённая солнцем.

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