Барнаульцы поделились кадрами сближения Венеры и Луны
Необычное явление наблюдали вечером 23 апреля
24 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: t.me/amic_ru
В Барнауле поздним вечером 23 апреля наблюдали сближение Венеры и Луны. Горожане поделились кадрами редкого астрономического явления.
Фото очевидца amic.ru, фото ️pagedowner (Barnaul 22)
Сближение небесных светил хорошо было заметно и в других частях России – например, в Санкт-Петербурге:
Фото: t.me/astrophotoboloto
Напомним, вторую планету от Солнца также наблюдали рядом с Луной 24 марта.
08:53:19 24-04-2023
Символ ислама-полумесяц со звездой.Если не звезда,то планета,освещённая солнцем.