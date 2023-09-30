Барнаульцы поделились кадрами завораживающего суперлуния

Это было четвертое и последнее подобное явление в 2023 году

30 сентября 2023, 11:31, ИА Амител













Фото: t.me/pagedowner, Barnaul 22

В ночь на 30 сентября прошло последнее в 2023 году суперлуние – явление, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Земли со спутником.

Жители Барнаула запечатлели это важное событие и поделились снимками в соцсетях.

Как отмечает автор телеграм-канала "Город, ночь и все такое", это уже четвертое суперлуние в этом году.

По данным "Вестей", в 2024 году земляне смогут увидеть только две суперлуны – 18 сентября и 17 октября.