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Космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса

Таким образом Олег Артемьев поздравил жителей с Днем образования Республики Алтай

04 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: t.me/oleg_mks
Фото: t.me/oleg_mks

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в честь Дня образования Республики Алтай, 3 июля, показал, как выглядят алтайские горы из космоса.

"Этой невероятной фотографией гор Алтая на закате я поздравляю с праздником всех, для кого Алтай является домом и кого он покорил своей уникальной атмосферой уединения с природой!" - написал он в телеграм-канале.

Ранее "Роскосмос" опубликовал космический снимок "Золотых гор Алтая".

Комментарии 4

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Гость

09:29:16 04-07-2023

А в более высоком разрешение нету фотки?

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Гость

15:06:25 04-07-2023

ну очень познавательный снимок, на атласе школьном и то разрешение выше.

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Гость

17:31:25 04-07-2023

Гость (15:06:25 04-07-2023) ну очень познавательный снимок, на атласе школьном и то разр... Опять горожанЕ разнылись. Опять не так!

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Viktor

19:27:20 05-07-2023

Видать аппаратура слабенькая !

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