Космонавт показал, как выглядят горы Алтая из космоса
Таким образом Олег Артемьев поздравил жителей с Днем образования Республики Алтай
04 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: t.me/oleg_mks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в честь Дня образования Республики Алтай, 3 июля, показал, как выглядят алтайские горы из космоса.
"Этой невероятной фотографией гор Алтая на закате я поздравляю с праздником всех, для кого Алтай является домом и кого он покорил своей уникальной атмосферой уединения с природой!" - написал он в телеграм-канале.
Ранее "Роскосмос" опубликовал космический снимок "Золотых гор Алтая".
09:29:16 04-07-2023
А в более высоком разрешение нету фотки?
15:06:25 04-07-2023
ну очень познавательный снимок, на атласе школьном и то разрешение выше.
17:31:25 04-07-2023
Гость (15:06:25 04-07-2023) ну очень познавательный снимок, на атласе школьном и то разр... Опять горожанЕ разнылись. Опять не так!
19:27:20 05-07-2023
Видать аппаратура слабенькая !