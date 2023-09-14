Барнаульцы попали в число россиян, которым нужно меньше всего денег для счастья

В среднем по России показатель составляет 200 тысяч рублей

14 сентября 2023, 21:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне рассказали, что для счастья им нужно 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что с момента прошлого опроса показатель вырос на пять тысяч рублей. Полгода назад большинство назвали сумму 195 тысяч рублей.

Самыми высокими оказались запросы у москвичей – 265 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург и Владивосток, жителям которых требуется 230 тысяч рублей в месяц.

Барнаул попал в число городов, у жителей которого самые низкие запросы. Барнаульцам и опрошенным из Ярославля в месяц для счастья нужно 177 тысяч рублей.