Барнаульцы попали в число россиян, которым нужно меньше всего денег для счастья
В среднем по России показатель составляет 200 тысяч рублей
14 сентября 2023, 21:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне рассказали, что для счастья им нужно 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с момента прошлого опроса показатель вырос на пять тысяч рублей. Полгода назад большинство назвали сумму 195 тысяч рублей.
Самыми высокими оказались запросы у москвичей – 265 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург и Владивосток, жителям которых требуется 230 тысяч рублей в месяц.
Барнаул попал в число городов, у жителей которого самые низкие запросы. Барнаульцам и опрошенным из Ярославля в месяц для счастья нужно 177 тысяч рублей.
22:08:35 14-09-2023
потому нам и платят по 25-30, чтобы максимально счастливыми были.
11:21:09 15-09-2023
Элен без ребят (22:08:35 14-09-2023) потому нам и платят по 25-30, чтобы максимально счастливыми ... 25-30 сейчас нигде не платят, ну по крайней мере в чёрную доплачивают и получается больше.
12:57:42 15-09-2023
Гость (11:21:09 15-09-2023) 25-30 сейчас нигде не платят, ну по крайней мере в чёрную до... Отвечаете??? На сотку тысяч спорнем, что платят?
06:49:22 15-09-2023
А деньги - это счастье? Убогие...
08:12:26 15-09-2023
У нищих и запросы нищенские.
08:28:06 15-09-2023
Да-да, рассказывайте 25-30 вам платят! Где ж вы интересно берете 100 тысяч на ежемесячные ипотечные платежи тогда?!
14:22:13 15-09-2023
Гость (08:28:06 15-09-2023) Да-да, рассказывайте 25-30 вам платят! Где ж вы интересно бе... Получаю 25000((( Работодатель жмот. Менять работу не могу, так как 40+ ты ни кому не нужен!!!! И не говорите, что не пыталась. Часто хожу на собеседования. Но мне опытному работнику, предпочитают молодых и неопытных...
17:38:08 15-09-2023
Гость (08:28:06 15-09-2023) Да-да, рассказывайте 25-30 вам платят! Где ж вы интересно бе... Что ж за ипотека такая , с ежемесячной выплатой 100к ?
08:36:57 15-09-2023
Удивительные эти алтайцы, в смысле жители АК: меньше всех в Сибири доход на душу населения, а они щаслииииивыииии)
09:20:42 15-09-2023
Да ,и действительно,как мало нам надо для счастья.А нас и этой малости лишили.
11:54:45 15-09-2023
200 тысяч символично