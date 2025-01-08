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Барнаульцы после праздников смогут сдать новогодние ели на переработку

Принимать деревья будут сразу по пяти адресам

08 января 2025, 16:42, ИА Амител

Источник: пресс-центр мэрии Барнаула
Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

Барнаульцы смогут сдать новогодние ели на переработку. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, организаторами мероприятия выступает НКО "Мусора.Больше.Нет" совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула и лесной холдинговой компанией "Алтайлес".

Сдать дерево можно 18 января – с 11:00 до 12:30. Принимать ели будут сразу по пяти адресам:

  • площадь Октября, "Зеленый сквер";
  • ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
  • площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;
  • площадь Народная (ул. Г. Исакова);
  • ТРЦ "Огни".

Все собранные ели будут использованы в технологическом процессе организации "Лесная холдинговая компания "Алтайлес". В отделе охраны окружающей среды комитета по благоустройству отмечают, что цель акции – минимизировать количество отходов, которые остались после новогодних праздников.

"Отправляя елку на переработку, барнаульцы проявляют заботу о природе и демонстрируют осознанное отношение к ресурсам планеты. Так завершается один цикл, чтобы дать старт другому – круговороту, наполненному заботой и уважением к природе", – добавили там, напомнив, что акция проводится в Барнауле с 2017 года.

Отмечается, что перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры, остатков украшений и полиэтиленовой пленки.

Барнаул
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Комментарии 10

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Гость

17:26:46 08-01-2025

Почём принимают?

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Гость

19:22:22 08-01-2025

Гость (17:26:46 08-01-2025) Почём принимают?... В прошлом году сдавал алюминиевую ёлку. По 180 р. за кило принимали. В этом году брал ёлку из нержавейки, цену не узнавал ещё.

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Сергей

19:14:58 08-01-2025

Мне из деревни далеко нести ёлку в Барнаул на переработку, уж лучше оставлю её до следующего нового года, пусть стоит в кладовке

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Светлана

19:54:55 08-01-2025

Если везти на транспорте. нужно бы замотать плёнкой, чтобы не сыпались иголки. Чтобы сдать, нужно очистить от плёнки. Немного хлопотно.

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Гость

20:31:52 08-01-2025

В чём переработка заключается чтоб измельчить да сжечь. В лучшем случае как удобрение рассыпят. Так пусть по осени листву собирают. Тоже пафосно звучать будет береги природу собирай листву

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Musik

22:32:21 08-01-2025

Выбрасываемые на помойки елки - это очень грустно.
АлтайЛес - красава.

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Гость

00:01:32 09-01-2025

елка по традиции с Рождества и до Крещения должна быть в доме, а вы про переработку. бред - этот ваш процесс

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Гость

01:25:12 09-01-2025

Я тупо в сугроб около подъезда воткну. Хотите принимать и зарабатывать на этом - платите бабки. Мне ёлку бесплатно почему-то не дали.

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Musik

11:23:09 09-01-2025

Гость (01:25:12 09-01-2025) Я тупо в сугроб около подъезда воткну. Хотите принимать и за... а мусорить - это не хорошо.

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Гость

12:35:17 09-01-2025

цель акции – минимизировать количество отходов.. Умножьте елки на рубли и получите осознанное отношение к ресурсам планеты.

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