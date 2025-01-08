Барнаульцы после праздников смогут сдать новогодние ели на переработку

Принимать деревья будут сразу по пяти адресам

08 января 2025, 16:42, ИА Амител

Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

Барнаульцы смогут сдать новогодние ели на переработку. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, организаторами мероприятия выступает НКО "Мусора.Больше.Нет" совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула и лесной холдинговой компанией "Алтайлес".

Сдать дерево можно 18 января – с 11:00 до 12:30. Принимать ели будут сразу по пяти адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;

площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;

площадь Народная (ул. Г. Исакова);

ТРЦ "Огни".

Все собранные ели будут использованы в технологическом процессе организации "Лесная холдинговая компания "Алтайлес". В отделе охраны окружающей среды комитета по благоустройству отмечают, что цель акции – минимизировать количество отходов, которые остались после новогодних праздников.

"Отправляя елку на переработку, барнаульцы проявляют заботу о природе и демонстрируют осознанное отношение к ресурсам планеты. Так завершается один цикл, чтобы дать старт другому – круговороту, наполненному заботой и уважением к природе", – добавили там, напомнив, что акция проводится в Барнауле с 2017 года.

Отмечается, что перед сдачей елку необходимо очистить от мишуры, остатков украшений и полиэтиленовой пленки.