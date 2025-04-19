Барнаульцы потратили 10,5 млн рублей на предпасхальных ярмарках

Торговля сопровождалась праздничной программой

19 апреля 2025, 20:20, ИА Амител

Предпасхальные ярмарки / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 19 апреля прошли предпасхальные продовольственные ярмарки. Жители города на них потратили 10,5 млн рублей, сообщили в мэрии.

Из этой суммы на 919 тысяч рублей горожане купили куличей.

На ярмарочных площадках по случаю предстоящего праздника выступали творческие коллективы, проводили мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц, встречали и угощали покупателей сладостями костюмированные артисты. А предприятия проводили дегустации и акции на колбасные изделия, сыры, сливочное масло и куличи.

Помимо продуктов питания, на ярмарках продавали саженцы яблонь, груш, вишни, смородины, роз, декоративных кустарников и прочих растений.

"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 21,6%, чем в торговых сетях, и на 22,8%, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – отметили в городской администрации.

Следующие ярмарки пройдут в краевой столице 26 апреля.