Барнаульцы потратили 10,5 млн рублей на предпасхальных ярмарках
Торговля сопровождалась праздничной программой
19 апреля 2025, 20:20, ИА Амител
В Барнауле 19 апреля прошли предпасхальные продовольственные ярмарки. Жители города на них потратили 10,5 млн рублей, сообщили в мэрии.
Из этой суммы на 919 тысяч рублей горожане купили куличей.
На ярмарочных площадках по случаю предстоящего праздника выступали творческие коллективы, проводили мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц, встречали и угощали покупателей сладостями костюмированные артисты. А предприятия проводили дегустации и акции на колбасные изделия, сыры, сливочное масло и куличи.
Помимо продуктов питания, на ярмарках продавали саженцы яблонь, груш, вишни, смородины, роз, декоративных кустарников и прочих растений.
"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 21,6%, чем в торговых сетях, и на 22,8%, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – отметили в городской администрации.
Следующие ярмарки пройдут в краевой столице 26 апреля.
22:04:15 19-04-2025
кассовые чеки отбивали?
11:17:49 20-04-2025
Гость (22:04:15 19-04-2025) кассовые чеки отбивали?... Естественно) а вы думали как сумму посчитали?
16:06:54 20-04-2025
гость (11:17:49 20-04-2025) Естественно) а вы думали как сумму посчитали?...
Какую сказали показать, такую и показали. Так везде в "статистике".