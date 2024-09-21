Барнаульцы потратили 12 млн рублей на субботних ярмарках

Цены на них ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города

21 сентября 2024, 19:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула потратили почти 12 млн рублей на продовольственных ярмарках в субботу, 21 сентября.

Как сообщили в мэрии, горожане покупали мясо, деликатесы, яйца, фрукты, овощи, саженцы и другое.

"Согласно проведенному анализу, цены на ярмарках в среднем ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города", – отметили в горадминистрации.

Следующие ярмарки пройдут 28 сентября.