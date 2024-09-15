Барнаульцы потратили больше 3,5 млн рублей на субботних ярмарках

Свою продукцию представляли 80 предприятий

15 сентября 2024, 15:16, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/722088

В Барнауле 14 сентября состоялись ярмарки, которые прошли в разных городских районах. Товарооборот составил 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На прилавках свою продукцию представили 80 предприятий. У горожан наибольшим спросом пользовались фрукты и овощи. Также активно покупали мясо, рыбу и деликатесы.

По результатам анализа цены на ярмарках оказались в среднем ниже, чем в торговых сетях и на рынках города.

Следующая ярмарка запланирована на 21 сентября.