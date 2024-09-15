Барнаульцы потратили больше 3,5 млн рублей на субботних ярмарках
Свою продукцию представляли 80 предприятий
15 сентября 2024, 15:16, ИА Амител
Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/722088
В Барнауле 14 сентября состоялись ярмарки, которые прошли в разных городских районах. Товарооборот составил 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На прилавках свою продукцию представили 80 предприятий. У горожан наибольшим спросом пользовались фрукты и овощи. Также активно покупали мясо, рыбу и деликатесы.
По результатам анализа цены на ярмарках оказались в среднем ниже, чем в торговых сетях и на рынках города.
Следующая ярмарка запланирована на 21 сентября.
20:59:30 15-09-2024
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Гость (20:59:30 15-09-2024) дорого, неразнообразно скудно, кратко - с 8 до 10 утра, гряз... Мария РА спасет вас от голода и денег!
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