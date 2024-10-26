Барнаульцы потратили 3,2 млн рублей на субботних ярмарках

Цены на них ниже, чем на рынках и в магазинах

26 октября 2024, 21:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили 3,2 млн рублей на субботних ярмарках 26 октября. Они прошли на шести площадках, сообщили в мэрии.

Наибольшим спросом пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, копчености, овощи и фрукты.

Цены на ярмарках были в среднем ниже на 20,25% (от 8,2 до 32,3%), чем в торговых сетях, и на 26,85% (от 12,5 до 41,2%), чем на рынках.

"Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – пояснили в администрации.

Следующая ярмарка состоится 2 ноября.