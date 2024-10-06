Барнаульцы потратили почти 13 млн рублей на субботних ярмарках

Цены на них ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города

06 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула потратили почти 12,9 млн рублей на продовольственных ярмарках в субботу, 5 октября.

Как сообщили в мэрии, цены на этих ярмарках были ниже, чем на рынках города. "Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – пояснили в администрации.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, копчености, рыба, колбасные изделия, а также овощи и фрукты.

Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 12 октября.

На ярмарках неделей ранее жители города потратили 4,7 млн рублей.