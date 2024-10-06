Барнаульцы потратили почти 13 млн рублей на субботних ярмарках
Цены на них ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города
06 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Жители Барнаула потратили почти 12,9 млн рублей на продовольственных ярмарках в субботу, 5 октября.
Как сообщили в мэрии, цены на этих ярмарках были ниже, чем на рынках города. "Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – пояснили в администрации.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, копчености, рыба, колбасные изделия, а также овощи и фрукты.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 12 октября.
На ярмарках неделей ранее жители города потратили 4,7 млн рублей.
10:29:25 06-10-2024
Насчет того что цены ниже, берут сомнения.
21:48:45 06-10-2024
Гость (10:29:25 06-10-2024) Насчет того что цены ниже, берут сомнения. ... дороже чем в сетевых магазинах
08:12:28 07-10-2024
На фото- типичный алтайский фермер, вырастивший арахис, урюк, чернослив и грецкие орехи.