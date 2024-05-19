Барнаульцы потратили 5,5 млн рублей на последней весенней ярмарке

Следующие ярмарки пройдут в сентябре

19 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили 5,5 млн рублей на заключительных весенних ярмарках, которые прошли 18 мая, сообщили в мэрии.

"По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 22,65%, чем в торговых сетях, и на 25,75%, чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – пояснили в горадминистрации.

Всего в 2024 году в Барнауле планируют провести ярмарки 19 раз. 10 из них были организованы с начала года. Общий объем продаж составил 65,5 млн рублей.

Следующая ярмарка запланирована на 7 сентября.