Барнаульцы потратили 5,5 млн рублей на последней весенней ярмарке
Следующие ярмарки пройдут в сентябре
19 мая 2024, 07:30, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Жители Барнаула потратили 5,5 млн рублей на заключительных весенних ярмарках, которые прошли 18 мая, сообщили в мэрии.
"По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 22,65%, чем в торговых сетях, и на 25,75%, чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – пояснили в горадминистрации.
Всего в 2024 году в Барнауле планируют провести ярмарки 19 раз. 10 из них были организованы с начала года. Общий объем продаж составил 65,5 млн рублей.
Следующая ярмарка запланирована на 7 сентября.
11:22:50 19-05-2024
Каждую неделю надо ярмарки проводить...