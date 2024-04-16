Власти Барнаула успокоили жителей, боящихся ходить на продуктовые ярмарки

После "недавних событий" барнаульцев беспокоит безопасность в местах большого скопления людей

16 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

За безопасностью на продовольственных ярмарках в Барнауле следят в усиленном режиме, рассказала "Вечернему Барнаулу" глава городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.

Журналист издания сообщила, что жителям Барнаула после "недавних событий" стало страшно ходить в места скопления людей, поэтому они интересуются, как обстоят дела с безопасностью на ярмарках.

Кротова ответила, что перед проведением ярмарок площадки обследуют кинологи. Причем эта мера стала усилением безопасности.

"Охрана общественного порядка и безопасность граждан обеспечивается путем приближения наружных нарядов патрульной постовой службы полиции и нарядов ГИБДД. Также организовано дежурство добровольной народной дружины и сотрудников администраций районов Барнаула, сельских и поселковых администраций", – подчеркнула Кротова.

Напомним, следующие продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 20 апреля: закупиться едой можно будет по шести адресам.