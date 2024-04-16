Власти Барнаула успокоили жителей, боящихся ходить на продуктовые ярмарки
После "недавних событий" барнаульцев беспокоит безопасность в местах большого скопления людей
16 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
За безопасностью на продовольственных ярмарках в Барнауле следят в усиленном режиме, рассказала "Вечернему Барнаулу" глава городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.
Журналист издания сообщила, что жителям Барнаула после "недавних событий" стало страшно ходить в места скопления людей, поэтому они интересуются, как обстоят дела с безопасностью на ярмарках.
Кротова ответила, что перед проведением ярмарок площадки обследуют кинологи. Причем эта мера стала усилением безопасности.
"Охрана общественного порядка и безопасность граждан обеспечивается путем приближения наружных нарядов патрульной постовой службы полиции и нарядов ГИБДД. Также организовано дежурство добровольной народной дружины и сотрудников администраций районов Барнаула, сельских и поселковых администраций", – подчеркнула Кротова.
Напомним, следующие продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 20 апреля: закупиться едой можно будет по шести адресам.
16:21:40 16-04-2024
власти города там хоть раз покупали и ели? из Бахетле поди привыкли вкушать.
06:24:30 17-04-2024
Гость (16:21:40 16-04-2024) власти города там хоть раз покупали и ели? из Бахетле поди п... В Бахетле, кстати, много пенсионеров отовариваются. Личное наблюдение. И вообще, не твое собачье дело вынюхивать кто где и что покупает.
17:03:37 16-04-2024
Да там все как в Машке, может на копейку будет дешевле но без гарантии.
17:37:15 16-04-2024
Гость (17:03:37 16-04-2024) Да там все как в Машке, может на копейку будет дешевле но бе... Случайно довелось побывать на подобной ярмарке время скоротать нужно было, а тут поблизости вот это вот, так там вообще не дешевле, а некоторые еще и от залежалого товара таким образом избавляются.
21:55:16 16-04-2024
Гость (17:37:15 16-04-2024) Случайно довелось побывать на подобной ярмарке время скорота... Это давно известный факт, но бабули верят что ярмарка социальная и там дешевле, главное вера, дурачат наших стариков все кому не лень, вымрет советское поколение больше будет не кого дурачить.
17:26:06 16-04-2024
Как помогут кинологи с собакой, когда дно вышибет? А это практически алиментарный теракт.