Барнаульцы потратили 8,7 млн рублей на субботних ярмарках

Больше всего жители города предпочитают мясные продукты

13 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org

В Барнауле на прошедших 12 апреля субботних ярмарках продали продукцию на 8,7 млн рублей, сообщили в мэрии.

Торговые площадки работали во всех районах города. Активнее всего люди покупали мясо, рыбу, колбасы и копчености.

"Стоимость товаров на субботних ярмарках в среднем на 17,7% меньше, чем в магазинах, и на 20% ниже, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой ценовой диапазон обусловлен тем, что на ярмарках представлены товары от фермерских хозяйств, производителей и оптовых компаний", – отметили в администрации.

Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 19 апреля по адресам:

площадка у ТЦ "Россия";

парк спорта Алексея Смертина;

сквер имени Германа Титова;

площадь Народная;

пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");

ул. Чайковского, 21а (перед ДК "Южный").

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них жители города потратили 3 млн рублей.