Барнаульцы потратили 8,7 млн рублей на субботних ярмарках
Больше всего жители города предпочитают мясные продукты
13 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле на прошедших 12 апреля субботних ярмарках продали продукцию на 8,7 млн рублей, сообщили в мэрии.
Торговые площадки работали во всех районах города. Активнее всего люди покупали мясо, рыбу, колбасы и копчености.
"Стоимость товаров на субботних ярмарках в среднем на 17,7% меньше, чем в магазинах, и на 20% ниже, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой ценовой диапазон обусловлен тем, что на ярмарках представлены товары от фермерских хозяйств, производителей и оптовых компаний", – отметили в администрации.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 19 апреля по адресам:
- площадка у ТЦ "Россия";
- парк спорта Алексея Смертина;
- сквер имени Германа Титова;
- площадь Народная;
- пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (перед ДК "Южный").
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них жители города потратили 3 млн рублей.
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