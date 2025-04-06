Огурцы – вниз, помидоры – вверх. Как изменились цены на овощи на Алтае с начала года

Лидером подорожания стал картофель, килограмм которого вырос в цене на 31%

06 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

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Цены на огурцы в магазинах Алтайского края снизились к середине весны, а вот помидоры продолжают дорожать. Это следует из данных Алтайкрайстата: мы сравнили сводки по средней стоимости продуктов в начале января и в конце марта. Впрочем, самым подорожавшим с начала 2025 года овощем пока остается картофель.

Огурцы

Средняя цена за килограмм огурцов с начала января снизилась на 23,9%: сейчас это количество обходится примерно в 183,89 рубля вместо прежних 241,66.

Помидоры

Помидоры же обходятся на 7,6% дороже, чем три месяца назад. Стоимость килограмма увеличилась с 265,41 до 285,77 рубля.

Картофель

Картофель подорожал почти на треть. К концу марта за один килограмм приходилось выкладывать в среднем 65,37 рубля. И это при том, что еще в начале года за тот же объем просили примерно 49,80 рубля.

Капуста

Также в первые три месяца 2025 года отмечается заметный рост стоимости белокочанной капусты. Если в начале года килограмм обходился в 44,31 рубля, то сейчас за него приходится платить в среднем 55,26 рубля.

Морковь

Морковь за этот период подорожала на 10,9%: стоимость килограмма выросла с 42,94 до 47,63 рубля за килограмм.

Лук

А вот лук в Алтайском крае к концу марта стоил меньше, чем в самом начале января. По последним данным Алтайкрайстата, средняя цена за килограмм составляет 44,48 рубля – три месяца назад она была на два рубля больше.

Сколько стоят фрукты?

Алтайкрайстат отслеживает лишь цены на яблоки и бананы. Первые подорожали с 159,60 до 176,14 рубля за килограмм, а вторые – с 165,31 до 180,92 рубля за килограмм.