Барнаульцы потратили 9,2 млн рублей на субботних ярмарках
Торговля была организована во всех районах города
21 апреля 2024, 07:34, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Жители Барнаула потратили 9,2 млн рублей на продовольственных ярмарках 20 апреля, сообщили в мэрии.
Наибольшим спросом у горожан пользовались мясо, рыба, колбасные изделия, копчености, овощи и фрукты.
Торговля была организована во всех районах города.
На каждой площадке при этом жители могли не только закупиться едой, но и проголосовать за благоустройство общественных территорий.
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