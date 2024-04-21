Барнаульцы потратили 9,2 млн рублей на субботних ярмарках

Торговля была организована во всех районах города

21 апреля 2024, 07:34, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили 9,2 млн рублей на продовольственных ярмарках 20 апреля, сообщили в мэрии.

Наибольшим спросом у горожан пользовались мясо, рыба, колбасные изделия, копчености, овощи и фрукты.

Торговля была организована во всех районах города.

На каждой площадке при этом жители могли не только закупиться едой, но и проголосовать за благоустройство общественных территорий.