Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая
На ней будут продавать в том числе куличи и ингредиенты для пасхальной выпечки
16 апреля 2024, 15:30, ИА Амител
Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru
В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, заявила "Вечернему Барнаулу" председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда мэрии Наталья Кротова.
По ее словам, на этих ярмарках, помимо привычных фруктов, овощей, мяса, рыбы, выпечки и других продуктов, пекарни и кондитерские цеха представят "большой выбор куличей, различные ингредиенты для пасхальной выпечки".
Пройдут предпасхальные ярмарки по шести адресам:
- площадка у ТЦ "Россия";
- парк спорта Алексея Смертина;
- площадь Народная;
- сквер имени Германа Титова;
- проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера");
- площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.
Ранее сообщили, что в алтайских магазинах уже начали продавать куличи. Праздник в этом году будут отмечать только 5 мая.
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