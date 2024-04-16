Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая

На ней будут продавать в том числе куличи и ингредиенты для пасхальной выпечки

16 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, заявила "Вечернему Барнаулу" председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда мэрии Наталья Кротова.

По ее словам, на этих ярмарках, помимо привычных фруктов, овощей, мяса, рыбы, выпечки и других продуктов, пекарни и кондитерские цеха представят "большой выбор куличей, различные ингредиенты для пасхальной выпечки".

Пройдут предпасхальные ярмарки по шести адресам:

площадка у ТЦ "Россия";

парк спорта Алексея Смертина;

площадь Народная;

сквер имени Германа Титова;

проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера");

площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.

Ранее сообщили, что в алтайских магазинах уже начали продавать куличи. Праздник в этом году будут отмечать только 5 мая.