Барнаульцы потратили почти 5 млн рублей на субботних ярмарках

Цены на них ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города

29 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили почти 4,7 млн рублей на продовольственных ярмарках в субботу, 28 сентября. Как сообщили в мэрии, наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, копчености, рыба, колбасные изделия, а также овощи и фрукты. Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 28 сентября. На ярмарках неделей ранее жители города потратили почти 12 млн рублей.