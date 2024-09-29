Барнаульцы потратили почти 5 млн рублей на субботних ярмарках
Цены на них ниже, чем в крупных торговых сетях и на рынках города
29 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Жители Барнаула потратили почти 4,7 млн рублей на продовольственных ярмарках в субботу, 28 сентября.
Как сообщили в мэрии, наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, копчености, рыба, колбасные изделия, а также овощи и фрукты.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 28 сентября.
На ярмарках неделей ранее жители города потратили почти 12 млн рублей.
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