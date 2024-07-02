Число предприятий по производству продуктов питания выросло на Алтае

Всего в этой сфере в регионе работают 1139 компаний

02 июля 2024, 16:52, ИА Амител

Яблоки на конвейере / Фото: unsplash.com

Количество предприятий, занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличилось в Алтайском крае: за шесть месяцев 2024 года было открыто 18 новых производств. Всего в регионе сейчас функционируют 1139 компаний, из них 1017 заняты производством пищевых продуктов, еще 122 – выпускают напитки. Об этом на интернет-форуме, который прошел на сайте краевого правительства, рассказал начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Еще более существенный прирост наблюдается по индивидуальным предпринимателям, которые наладили выпуск пищевых продуктов в регионе. За последние два года их число выросло на 17%.

"Наиболее активно их деятельность представлена в переработке рыбы, в производстве мясных полуфабрикатов, в производстве хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий. Если количество предпринимателей, занятых в производстве напитков, остается стабильным – 15, то в производстве пищевых продуктов отмечается рост. За последние два года количество ИП, занятых в производстве пищевых продуктов, выросло с 539 до 649", – рассказал Александр Большаков.