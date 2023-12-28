Барнаульцы пожаловались на "мохито" из-под крана

О мутной холодной воде сообщают жители Силикатного

28 декабря 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Житель Барнаула пожаловался на мутную холодную воду, которая начала течь из крана 28 декабря. Слова горожанина приводит Barnaul 22.

"Вот такой сироп сегодня идет вместо холодной воды на Силикатном. Даже чайник не смог исправить ситуацию", – рассказал барнаулец.

В комментариях пошутили, что это не сироп, а мохито.

Другой пользователь отметил, что столкнулся с аналогичной проблемой: "На Силикатном такая же беда с водой, пойду в магазин за водой, на такой мути точно готовить не буду", – написал он.