Барнаулец пожаловался на шифер, который лежит на краю крыши многоэтажки
По словам горожанина, под окнами жилого дома находится тротуар, но люди не догадываются, какая опасность "висит над головой"
27 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Житель Барнаула пожаловался на несколько листов шифера, которые лежат на краю крыши пятиэтажного дома № 19 по улице Тимуровской.
"Рядом с домом тротуар и по нему часто ходят пешеходы, дети, пенсионеры, не догадываясь, какая опасность висит над головой", – цитирует его Barnaul 22.
Ранее жители дома на улице Георгия Исакова пожаловались на "сауну" в подъезде.
09:55:21 27-12-2023
Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша
14:14:57 27-12-2023
Тимуровская 68 так же фигня. Только в ЖЭУ говорят- ВСЕ норм. Живите, а то что снег скапливается и потом огромной глыбой-фигня