В Барнауле пожаловались на скользкую дорогу до детского садика

По словам местной жительницы, здесь можно упасть и что-нибудь сломать

18 января 2024, 14:28, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна.

"Невозможно проехать на машине и пройти с ребенком – очень скользко. Можно упасть и что-нибудь сломать", – приводит ее слова Barnaul 22.

В комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город в таком состоянии. "Увы, быстро все не устранить, надо это понимать", – написал один из пользователей.

Днем 14 января в Барнауле было тепло и шел дождь, а 15-го числа резко ударил мороз, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток.