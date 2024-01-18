В Барнауле пожаловались на скользкую дорогу до детского садика
По словам местной жительницы, здесь можно упасть и что-нибудь сломать
18 января 2024, 14:28, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна.
"Невозможно проехать на машине и пройти с ребенком – очень скользко. Можно упасть и что-нибудь сломать", – приводит ее слова Barnaul 22.
В комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город в таком состоянии. "Увы, быстро все не устранить, надо это понимать", – написал один из пользователей.
Днем 14 января в Барнауле было тепло и шел дождь, а 15-го числа резко ударил мороз, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток.
14:43:14 18-01-2024
я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль стоят дороже, чем лечить потом вывихи-ушибы-переломы? УК и собственники нежилых должны это за свой счет делать, так трудно на месте проверить? все дворы и тротуары у магазинов сплошной аттракцион
14:51:59 18-01-2024
Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Так это же надо ходить проверять дворы, а на улице гололед, вдруг проверяющий поскользнётся и получит вывих-ушиб-перелом
15:00:12 18-01-2024
Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Песок вообще теперь дефицит в Барнауле! В лучшем случае земелькой чуточку присыпят... И только у самого подъезда только. А по дворам ходить нереально просто!
16:55:20 18-01-2024
Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Почему власти города не реагируют на жалобы жителей? Неужели песок дороже здоровья человека? Почему не посыпают песком возле всех школ,садиков,поликлиник?
14:45:27 18-01-2024
Если думать головой, работать и не воровать, то будет порядок во всем. Снежную кашу необходимо чистить и сметать в короткий срок до замерзания и не будет катка. Дворников вообще нет или оны не работают. На пешеходных переходах и на остановках ОТ приходится преодолевать непроходимые ледяные горы. Уже четыре дня никто не чистит. Нужна производительная техника и для дорог, и для тротуаров.
19:01:04 18-01-2024
Гость (14:45:27 18-01-2024) Если думать головой, работать и не воровать, то будет порядо... дворников ОЧЕНЬ мало! наш дворник объектов 20 убирает от пл. Советов до С-Западной. никто, к сожалению, не идет работать дворниками, даже мигранты.
14:46:27 18-01-2024
Везде так. Детская поликлиника номер два на строителей - тротуара вообще нет, надо вести ребенка по дороге из горок льда и уклоняться от машин по этой же дороге. Одно радует - если скатишься под машину больница рядом. Ладно нельзя грейдером сравнять торосы, но хоть пустить на улицу бабушку с песком неужели сложно?
14:56:08 18-01-2024
Весь город одна сплошная катушка! И никаких мер по борьбе с гололедом незаметно от слова совсем. Пройти невозможно, ни по тратуарам, ни во дворах! В частности- ходить невозможно: Аллея от Солнечной поляны до Попова- и такая же картина по ул. Солнечная поляна нигде ничего не посыпанно! Вернее в самом начале аллеи победы от Попова вчера виднелись небольшие неразбросанные горстки земли и все! Чисто для того, чтобы отчитаться, а не для того чтобы действительно улучшить ситуацию. Администрация Ленинского рацорайонана, ау!!!
15:04:43 18-01-2024
Да, погода -качели. То тает, то замерзает, зато сравнительно редко идет снег. Почему нельзя в теплый день сгрести растаявшую кашу, чтобы потом не было ледяных колдобин? Выводить дворников и чистильщиков соответственно погоде, а не календарному графику. И посыпать песком каждый двор, все тротуары на улицах.
15:19:11 18-01-2024
Гость (15:04:43 18-01-2024) Да, погода -качели. То тает, то замерзает, зато сравнительно... Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властям, которые не несут никакой ответственности перед жителями. С рождения живу в городе и никогда хуже чем сейчас не было. Хозяина в городе нет. И хоть завозмущайтесь... все сидят в своих насиженных креслах, пересаживаясь- в комфортные авто- и в общественном транспорте не ездят и по гололеду не ходят!
15:26:38 18-01-2024
Гость (15:19:11 18-01-2024) С рождения живу в городе и никогда хуже чем сейчас не было. я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала пройти вдоль строителей было невозможно из за сугробов по колено, возле дома по строителей 38 весь снег с дороги шнекоротор валил на тротуар и приходилось идти по верхушке насыпи высотой метра 2-2,5. и это было не так давно. годы наверное 2010-2012
15:38:49 18-01-2024
Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Радостно за вас.. Очень. Только большинство горожан с вами не согласятся. И да- не переживайте. Не огорчили.
15:42:56 18-01-2024
Гость (15:38:49 18-01-2024) Радостно за вас.. Очень. Только большинство горожан с вами н... как же вы любите свое мнение, от имени большинства, в массы вкидывать... вас так воспитали или уже во взрослом возрасте научились самостоятельно?
16:04:11 18-01-2024
Гость (15:42:56 18-01-2024) как же вы любите свое мнение, от имени большинства, в массы ... Приближенный, нет скорее приближеннАЯ к административному ресурсу- тогда все ясно, вопросов нет))
16:33:07 18-01-2024
Гость (16:04:11 18-01-2024) Приближенный, нет скорее приближеннАЯ к административному ре... вы прогазировали замерзшую лужу, продолжайте эксперимент и лед растает.
15:43:36 18-01-2024
Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Имею в виду вообще ситуацию в городе и по многим вопросам... и повторю, хуже не было. И сугробы, описанные вами не показатель.
15:55:40 18-01-2024
Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Тогда были аномально снежные зимы. ЗИМА 2023-2024 практически бесснежная по сравнению с другими годами. Но даже такой подарок природы коммунальщики смогли обратить во вред населению. Не чистят вовремя снежную кашу, коей в принципе мало, но она замерзает и превращается в непроходимый и непроездной ледяной каток
15:49:37 18-01-2024
Гость (15:19:11 18-01-2024) Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властя... В точку! И предъявить Трампу ничего нельзя, т.к. барнаульцы его не выбирали, пардон, ошибся, к Франку.
19:06:32 18-01-2024
Гость (15:19:11 18-01-2024) Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властя... с каждым словом соглашусь! никогда такого не было, как в этом году и в прошлом тоже, кстати. две зимы в городе натуральный адЪ. сегодня клиентка рассказывала, как сидя на попе ПОЛЗЛА к подъезду где-то на Пролетарской, тк идти не могла.
15:07:13 18-01-2024
хотелось бы видеть какую то обратную связь, чтобы мэр или другое ответственное лицо отчитались перед обычными людьми что на улицах бардак по их вине. Что нет дворников что не хватает техники что не будут посыпаться тротуары песком или солью
15:09:29 18-01-2024
Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние в 4 км я шла 1,5(!!) часа!!! Хотя обычно прохожу минут за 20. Тротуары это даже не каток, это бездорожье состоящее из ледяных кочек и ям. Я человек довольно выносливый в плане прогулок и то домой пришла просто без сил.
15:18:50 18-01-2024
Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.
15:22:35 18-01-2024
Гость (15:18:50 18-01-2024) 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.... а если она побежит? куда там Шуба со своими барьерами попал)))
16:16:49 18-01-2024
Гость (15:18:50 18-01-2024) 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.... да. легко
15:23:08 18-01-2024
Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... ну есть же и + отличный фитнесс
16:57:52 18-01-2024
Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... 4 км за 20 мин - это получается вы ходите обычно со скоростью 13км/ч? Если так, то примите поздравления, т.к. средняя скорость обычного пешехода 5км/ч.
15:16:40 18-01-2024
Хожу пешком на работу с сулимы на взлетку и есть один участок вообще никогда не обрабатываемый - у Травмпункта! (Георгиева 57) с утра там скорые успевают людей выгружать. и тешусь мыслью что если и долбанусь у их порога то недолго ползти)
15:18:56 18-01-2024
Дорога у Гуливера ну просто капец какой-то. Не ужели в городе нет песка? Ну раньше посыпали тротуары и проезжую часть. Ну это было раньше. Сегодня никому дела нет до этого.
15:30:47 18-01-2024
По дворам дороги вообще не чистят( на легковой местами вообще не проехать повиснуть можно
15:31:57 18-01-2024
Тоже поражена полнейшим бардаком: город превратился в сплошной ледяной каток с колдобинами, ямами, ледяными нагромождениями. При этом нигде не вижу техники и рабочих, хоть как-нибудь пытающихся что-то с этим сделать. И никто нигде не посыпает всё это ледяное безобразие песком или солью. Такое чувство, что нет власти в городе, нет техники, нет рабочих Что происходит???
16:29:23 18-01-2024
Гость (15:31:57 18-01-2024) Тоже поражена полнейшим бардаком: город превратился в сплошн... Ну так Шеломенцева закрыли вот и не кому командовать парадом. Сидят грустные дворники и водилы, а отправить их работать некому..
15:52:24 18-01-2024
Задрали уже со своими песком и солью. Везде так. И в других городах и регионах также. Вы в Сибири живете.
16:01:31 18-01-2024
Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Имею в виду вообще ситуацию в городе и по многим вопросам... и повторю, хуже не было. И сугробы, описанные вами не показатель. Повоспитывать некого?) Просто поражают подобные вам комментаторы! Вместо обсуждения проблемы- начинают то орфографические ошибки исправлять, то вдруг желание выпендритья возникнет) Высказали свое мнение-прекрасно. А вот форму выражения, в частности про огорчения меня- вы выбрали. По поводу большинства- посмотрете, что люди в пабликах пишут, какие вопросы отклик получают и т.д. Все станет понятно.
17:01:22 18-01-2024
АМИК,возьмите под контроль решение этого вопроса. По одним ведь улицам ходим! А как быть старикам,инвалидам и детям? Они ведь не могут подъехать на своей машине прямо к двери!
19:13:46 18-01-2024
Сколько потенциальных кандидатов на место Шеломенцева. Тут знают и как за пару часов всю кашу сгрести, а что не сгрести песком посыпать. Как единственный дворник должен весь двор засыпать песком. И ведь сюда про дворы пишут, а не в управляшку. У ТЦ Юность отличный слой песка. Значит мы и есть сопротивление.
12:28:38 19-01-2024
Только у дет сада скользко? По всему городу, во всех дворах. Не вижу здесь большой проблемы. Машинам пофиг, у нас не Владивосток. А пешеходам аккуратнее ходить надо, надевать накладки с шипами. Климат у нас такой, что сделаешь
12:30:56 19-01-2024
И в песке с солью ничего хорошего. Песок весной высыхает и раздувается ветром к на в окна и дыхательные отверстия. Соль засоляет почвы газонов и лесонасаждений.
14:00:40 19-01-2024
При этом нигде не вижу техники и рабочих, хоть как-нибудь пытающихся что-то с этим сделать. ----- Так Вы на Ленина 59 посмотрите, там и техника и рабочие)))