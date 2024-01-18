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В Барнауле пожаловались на скользкую дорогу до детского садика

По словам местной жительницы, здесь можно упасть и что-нибудь сломать

18 января 2024, 14:28, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на скользкую дорогу к детсаду № 231, который расположен на улице Солнечная Поляна.

"Невозможно проехать на машине и пройти с ребенком – очень скользко. Можно упасть и что-нибудь сломать", – приводит ее слова Barnaul 22.

В комментариях горожане обратили внимание, что сейчас весь город в таком состоянии. "Увы, быстро все не устранить, надо это понимать", – написал один из пользователей.

Днем 14 января в Барнауле было тепло и шел дождь, а 15-го числа резко ударил мороз, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 38

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Гость

14:43:14 18-01-2024

я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль стоят дороже, чем лечить потом вывихи-ушибы-переломы? УК и собственники нежилых должны это за свой счет делать, так трудно на месте проверить? все дворы и тротуары у магазинов сплошной аттракцион

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Гость

14:51:59 18-01-2024

Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Так это же надо ходить проверять дворы, а на улице гололед, вдруг проверяющий поскользнётся и получит вывих-ушиб-перелом

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Гость

15:00:12 18-01-2024

Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Песок вообще теперь дефицит в Барнауле! В лучшем случае земелькой чуточку присыпят... И только у самого подъезда только. А по дворам ходить нереально просто!

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Гость

16:55:20 18-01-2024

Гость (14:43:14 18-01-2024) я может чего-то не понимаю, неужели песок и обычная соль сто... Почему власти города не реагируют на жалобы жителей? Неужели песок дороже здоровья человека? Почему не посыпают песком возле всех школ,садиков,поликлиник?

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Гость

14:45:27 18-01-2024

Если думать головой, работать и не воровать, то будет порядок во всем. Снежную кашу необходимо чистить и сметать в короткий срок до замерзания и не будет катка. Дворников вообще нет или оны не работают. На пешеходных переходах и на остановках ОТ приходится преодолевать непроходимые ледяные горы. Уже четыре дня никто не чистит. Нужна производительная техника и для дорог, и для тротуаров.

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Элен без ребят

19:01:04 18-01-2024

Гость (14:45:27 18-01-2024) Если думать головой, работать и не воровать, то будет порядо... дворников ОЧЕНЬ мало! наш дворник объектов 20 убирает от пл. Советов до С-Западной. никто, к сожалению, не идет работать дворниками, даже мигранты.

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Гость

14:46:27 18-01-2024

Везде так. Детская поликлиника номер два на строителей - тротуара вообще нет, надо вести ребенка по дороге из горок льда и уклоняться от машин по этой же дороге. Одно радует - если скатишься под машину больница рядом. Ладно нельзя грейдером сравнять торосы, но хоть пустить на улицу бабушку с песком неужели сложно?

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Гость

14:56:08 18-01-2024

Весь город одна сплошная катушка! И никаких мер по борьбе с гололедом незаметно от слова совсем. Пройти невозможно, ни по тратуарам, ни во дворах! В частности- ходить невозможно: Аллея от Солнечной поляны до Попова- и такая же картина по ул. Солнечная поляна нигде ничего не посыпанно! Вернее в самом начале аллеи победы от Попова вчера виднелись небольшие неразбросанные горстки земли и все! Чисто для того, чтобы отчитаться, а не для того чтобы действительно улучшить ситуацию. Администрация Ленинского рацорайонана, ау!!!

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Гость

15:04:43 18-01-2024

Да, погода -качели. То тает, то замерзает, зато сравнительно редко идет снег. Почему нельзя в теплый день сгрести растаявшую кашу, чтобы потом не было ледяных колдобин? Выводить дворников и чистильщиков соответственно погоде, а не календарному графику. И посыпать песком каждый двор, все тротуары на улицах.

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Гость

15:19:11 18-01-2024

Гость (15:04:43 18-01-2024) Да, погода -качели. То тает, то замерзает, зато сравнительно... Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властям, которые не несут никакой ответственности перед жителями. С рождения живу в городе и никогда хуже чем сейчас не было. Хозяина в городе нет. И хоть завозмущайтесь... все сидят в своих насиженных креслах, пересаживаясь- в комфортные авто- и в общественном транспорте не ездят и по гололеду не ходят!

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Гость

15:26:38 18-01-2024

Гость (15:19:11 18-01-2024) С рождения живу в городе и никогда хуже чем сейчас не было. я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала пройти вдоль строителей было невозможно из за сугробов по колено, возле дома по строителей 38 весь снег с дороги шнекоротор валил на тротуар и приходилось идти по верхушке насыпи высотой метра 2-2,5. и это было не так давно. годы наверное 2010-2012

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Гость

15:38:49 18-01-2024

Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Радостно за вас.. Очень. Только большинство горожан с вами не согласятся. И да- не переживайте. Не огорчили.

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Гость

15:42:56 18-01-2024

Гость (15:38:49 18-01-2024) Радостно за вас.. Очень. Только большинство горожан с вами н... как же вы любите свое мнение, от имени большинства, в массы вкидывать... вас так воспитали или уже во взрослом возрасте научились самостоятельно?

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Гость

16:04:11 18-01-2024

Гость (15:42:56 18-01-2024) как же вы любите свое мнение, от имени большинства, в массы ... Приближенный, нет скорее приближеннАЯ к административному ресурсу- тогда все ясно, вопросов нет))

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Гость

16:33:07 18-01-2024

Гость (16:04:11 18-01-2024) Приближенный, нет скорее приближеннАЯ к административному ре... вы прогазировали замерзшую лужу, продолжайте эксперимент и лед растает.

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Гость

15:43:36 18-01-2024

Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Имею в виду вообще ситуацию в городе и по многим вопросам... и повторю, хуже не было. И сугробы, описанные вами не показатель.

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Гость

15:55:40 18-01-2024

Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Тогда были аномально снежные зимы. ЗИМА 2023-2024 практически бесснежная по сравнению с другими годами. Но даже такой подарок природы коммунальщики смогли обратить во вред населению. Не чистят вовремя снежную кашу, коей в принципе мало, но она замерзает и превращается в непроходимый и непроездной ледяной каток

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Гость

15:49:37 18-01-2024

Гость (15:19:11 18-01-2024) Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властя... В точку! И предъявить Трампу ничего нельзя, т.к. барнаульцы его не выбирали, пардон, ошибся, к Франку.

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Элен без ребят

19:06:32 18-01-2024

Гость (15:19:11 18-01-2024) Потамушта это Барнаул! Здесь всем все пофиг. Особенно властя... с каждым словом соглашусь! никогда такого не было, как в этом году и в прошлом тоже, кстати. две зимы в городе натуральный адЪ. сегодня клиентка рассказывала, как сидя на попе ПОЛЗЛА к подъезду где-то на Пролетарской, тк идти не могла.

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Гость

15:07:13 18-01-2024

хотелось бы видеть какую то обратную связь, чтобы мэр или другое ответственное лицо отчитались перед обычными людьми что на улицах бардак по их вине. Что нет дворников что не хватает техники что не будут посыпаться тротуары песком или солью

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Гость

15:09:29 18-01-2024

Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние в 4 км я шла 1,5(!!) часа!!! Хотя обычно прохожу минут за 20. Тротуары это даже не каток, это бездорожье состоящее из ледяных кочек и ям. Я человек довольно выносливый в плане прогулок и то домой пришла просто без сил.

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Гость

15:18:50 18-01-2024

Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.

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Гость

15:22:35 18-01-2024

Гость (15:18:50 18-01-2024) 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.... а если она побежит? куда там Шуба со своими барьерами попал)))

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Гость

16:16:49 18-01-2024

Гость (15:18:50 18-01-2024) 12 км в час ходите обычно? Достойная скорость.... да. легко

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Гость

15:23:08 18-01-2024

Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... ну есть же и + отличный фитнесс

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Гость

16:57:52 18-01-2024

Гость (15:09:29 18-01-2024) Довелось мне вчера пройтись по городу. Небольшое расстояние ... 4 км за 20 мин - это получается вы ходите обычно со скоростью 13км/ч? Если так, то примите поздравления, т.к. средняя скорость обычного пешехода 5км/ч.

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Гость

15:16:40 18-01-2024

Хожу пешком на работу с сулимы на взлетку и есть один участок вообще никогда не обрабатываемый - у Травмпункта! (Георгиева 57) с утра там скорые успевают людей выгружать. и тешусь мыслью что если и долбанусь у их порога то недолго ползти)

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Гость

15:18:56 18-01-2024

Дорога у Гуливера ну просто капец какой-то. Не ужели в городе нет песка? Ну раньше посыпали тротуары и проезжую часть. Ну это было раньше. Сегодня никому дела нет до этого.

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Гость

15:30:47 18-01-2024

По дворам дороги вообще не чистят( на легковой местами вообще не проехать повиснуть можно

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Гость

15:31:57 18-01-2024

Тоже поражена полнейшим бардаком: город превратился в сплошной ледяной каток с колдобинами, ямами, ледяными нагромождениями. При этом нигде не вижу техники и рабочих, хоть как-нибудь пытающихся что-то с этим сделать. И никто нигде не посыпает всё это ледяное безобразие песком или солью. Такое чувство, что нет власти в городе, нет техники, нет рабочих Что происходит???

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Гость

16:29:23 18-01-2024

Гость (15:31:57 18-01-2024) Тоже поражена полнейшим бардаком: город превратился в сплошн... Ну так Шеломенцева закрыли вот и не кому командовать парадом. Сидят грустные дворники и водилы, а отправить их работать некому..

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Гость

15:52:24 18-01-2024

Задрали уже со своими песком и солью. Везде так. И в других городах и регионах также. Вы в Сибири живете.

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Гость

16:01:31 18-01-2024

Гость (15:26:38 18-01-2024) я вас наверное огорчу, но было хуже. в районе мемориала прой... Имею в виду вообще ситуацию в городе и по многим вопросам... и повторю, хуже не было. И сугробы, описанные вами не показатель. Повоспитывать некого?) Просто поражают подобные вам комментаторы! Вместо обсуждения проблемы- начинают то орфографические ошибки исправлять, то вдруг желание выпендритья возникнет) Высказали свое мнение-прекрасно. А вот форму выражения, в частности про огорчения меня- вы выбрали. По поводу большинства- посмотрете, что люди в пабликах пишут, какие вопросы отклик получают и т.д. Все станет понятно.

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Гость

17:01:22 18-01-2024

АМИК,возьмите под контроль решение этого вопроса. По одним ведь улицам ходим! А как быть старикам,инвалидам и детям? Они ведь не могут подъехать на своей машине прямо к двери!

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Гость

19:13:46 18-01-2024

Сколько потенциальных кандидатов на место Шеломенцева. Тут знают и как за пару часов всю кашу сгрести, а что не сгрести песком посыпать. Как единственный дворник должен весь двор засыпать песком. И ведь сюда про дворы пишут, а не в управляшку. У ТЦ Юность отличный слой песка. Значит мы и есть сопротивление.

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Антон

12:28:38 19-01-2024

Только у дет сада скользко? По всему городу, во всех дворах. Не вижу здесь большой проблемы. Машинам пофиг, у нас не Владивосток. А пешеходам аккуратнее ходить надо, надевать накладки с шипами. Климат у нас такой, что сделаешь

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Антон

12:30:56 19-01-2024

И в песке с солью ничего хорошего. Песок весной высыхает и раздувается ветром к на в окна и дыхательные отверстия. Соль засоляет почвы газонов и лесонасаждений.

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Гость

14:00:40 19-01-2024

При этом нигде не вижу техники и рабочих, хоть как-нибудь пытающихся что-то с этим сделать. ----- Так Вы на Ленина 59 посмотрите, там и техника и рабочие)))

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