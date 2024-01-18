Какая погода будет на Крещение в Барнауле и когда придет потепление?

Крещенская ночь ожидается без осадков

18 января 2024, 06:30, ИА Амител

Крещение-2023 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 19 января в праздник Крещения синоптики прогнозируют слабый ветер и морозы, но они будут терпимыми. В ночь на пятницу в краевой столице столбики покажут -26...-28 градусов, а днем они поднимутся до отметок -14...-16 градусов. Об этом amic.ru рассказал дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Самые сильные крещенские морозы в Барнауле стояли в 2010 году. Тогда среднесуточная температура доходила до -41,6 градуса", – сообщил Болгов.

По территории Алтайского края в ночь на 19 января ожидается разброс температур от -24 до -29 градусов, однако местами может похолодать и до -34 градусов. Днем будет от -12 до -17.

Как по всему региону, так и в краевой столице синоптики не прогнозируют на Крещение осадков, однако в утренние часы возможны изморозь и туманы.

А когда спадут морозы?

Резкого потепления до конца недели синоптики не прогнозируют: температура может повыситься только на несколько градусов. Эдуард Болгов уточнил, что над территорией Алтайского края продолжает господствовать антициклон, с которым сохранится морозная и маловетреная погода. А это будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Как ранее сообщал amic.ru, в Бийске и Барнауле по этим причинам с 16 января уже действует штормовое предупреждение. По данным Алтайского ЦГМС, на утро среды предельно допустимая концентрация (ПДК) содержания диоксида азота была превышена во всех районах краевой столицы. В связи с этим жителям рекомендовано сократить пребывание на улице, а также не проветривать помещения в утренние и вечерние часы, когда концентрация вредных веществ пиковая.