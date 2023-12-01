Барнаульцы пожаловались депутату Госдумы на неверный расчет коммуналки в полмиллиона

Александр Терентьев помог собственникам восстановить справедливость

01 декабря 2023, 17:13, ИА Амител

Квитанция. Оплата / Фото: freepik.com

Депутат Госдумы Александр Терентьев обратился в прокуратуру с целью восстановить справедливость в отношении жильцов дома № 208 по ул. Юрина в Барнауле. Дело в том, что целый год управляющая компания выставляла счет на содержание и текущий ремонт общего имущества по завышенному тарифу – 12,37 руб. с квадратного метра. После депутатского запроса собственникам вернули около полумиллиона рублей.

В своем обращении к депутату жильцы многоэтажки пожаловались также на:

завышение начислений за горячую воду;

на общедомовые нужды;

уборку подъездов.

Самостоятельно жителям не удавалось доказать свою правоту. Летом текущего года на общем собрании собственников почти 90% граждан также проголосовали против установления задним числом – с ноября 2022 г. – тарифа 12,37.

Сначала Александр Терентьев обратился с депутатским запросом в госинспекцию, которая, несмотря на очевидность незаконности повышения тарифа, не смогла установить этот факт.

Но при этом указала УК на необходимость перерасчета по воде, так как она начисляла плату за горячую воду в период ее отсутствия при условии неработающего общего счетчика. Денежные средства возвращены потребителям.

"По тарифу пришлось подключать прокуратуру, которая профессионально оценила доводы моего депутатского обращения и установила правоту жителей", – пишет в своем телеграм-канале депутат.

Барнаульцы уже сообщили в Общественную приемную Александра Терентьева о перерасчете на сумму около полумиллиона рублей и поблагодарили за работу. Также в пользу жильцов пересчитана плата за уборку подъезда.