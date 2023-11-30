Отрезаны от мира. Сельчане Шипуновского района пожаловались на разбитую дорогу

С коллективным письмом к Александру Терентьеву обратились жители Горьковского

30 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Село. Зима / Фото: bearfotos / freepik.com

К депутату Госдумы, главе реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву обратились родители школьников из села Горьковского с просьбой поспособствовать ускорению ремонта дороги. Сейчас дети просто не могут попасть в школу и вынуждены заниматься дистанционно. По словам заявителей, дорога не выдержала испытания большегрузами, перевозившими урожай с полей. К слову, в Шипуновском районе это уже второе село, жители которого обращаются за помощью к депутату из-за состояния дорог.

Заявители из села Горьковского ранее задавали вопрос главе Шипуновского района Татьяне Дороховой. Она, по их словам, добилась через ДРСУ, чтобы проблемный участок от села до моста через реку Алей прогрейдировали. Также глава подала заявку на частичную отсыпку дороги.

Жители села надеются, что в скором времени дорогу удастся отремонтировать и дети вернутся в школу.

Александр Терентьев уже направил депутатские запросы главе Шипуновского района с просьбой проинформировать о предпринятых и планируемых шагах для разрешения проблемного вопроса. А также к краевому прокурору с просьбой принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, с аналогичным вопросом к Александру Терентьеву обращались жители другого села Шипуновского района – жители Баталово.

На личном приеме они рассказали депутату о том, что их дети не могут проехать в школу, село бывает лишено доступности скорой помощи и пожарных машин, и даже "хлеба порой нет в магазинах из-за невозможности его туда привезти". Депутатские запросы в компетентные органы также уже направлены.