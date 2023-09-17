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Барнаульцы пожаловались на автобус, который невозможно дождаться

На одну из конечных этого маршрута даже отказываются ехать таксисты

17 сентября 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители поселка Березовского пожаловались на работу автобусов 113-го маршрута. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, большие проблемы есть с первым и последним автобусами на линии. Их просто не дождаться. Из-за этого дети опаздывают в школы, а взрослые не могут вовремя попасть на работу.

Отмечается, что сейчас в поселок Березовский даже не едут таксисты, хотя раньше, пусть за большие деньги, но можно было уехать.

Люди утверждают, что неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему, но она до сих пор актуальна.

Барнаул автобусы

Комментарии 6

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Гость

09:11:54 17-09-2023

Пусть в поселковый совет свой жалуются.

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...

09:19:35 17-09-2023

Только безналичный расчет за проезд решит все проблемы и пополнит бюджет края процентов на 10...

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Гость

16:34:19 17-09-2023

Булаев, ау, где ты???

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Бартоломео

19:44:11 17-09-2023

Да, точно, а где Булаев ? Хе-хе

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гость

10:52:33 18-09-2023

Это капитализм господа. Нет бабла, нет рейса

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Гость

11:08:39 18-09-2023

Вчера, в воскресенье, вообще не было транспорта даже в центре города. На площади Октября,около 12, полчаса ждали. Все как будто вымерли. 53 утром первый приехал на площадь Октября в 7-30.

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