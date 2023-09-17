Барнаульцы пожаловались на автобус, который невозможно дождаться

На одну из конечных этого маршрута даже отказываются ехать таксисты

17 сентября 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители поселка Березовского пожаловались на работу автобусов 113-го маршрута. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, большие проблемы есть с первым и последним автобусами на линии. Их просто не дождаться. Из-за этого дети опаздывают в школы, а взрослые не могут вовремя попасть на работу.

Отмечается, что сейчас в поселок Березовский даже не едут таксисты, хотя раньше, пусть за большие деньги, но можно было уехать.

Люди утверждают, что неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему, но она до сих пор актуальна.