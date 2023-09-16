Когда в Барнауле из-за развязки "закроют" шоссе Ленточный бор и как придется ездить

Схема движения в данной части города изменится уже вот-вот

16 сентября 2023, 07:00, Вячеслав Кондаков





















































































Расширение Лесного тракта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Схема движения на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта в Барнауле изменится к концу сентября из-за строительства многоуровневой развязки. Транспортные потоки перенаправят по временной дороге, которую сейчас строят рядом. По ней автомобилистам придется ездить долго. Как именно изменится схема движения – читайте в нашем материале.

Почему придется перекрыть шоссе Ленточный бор?

Именно там появится одна из опор развязки. Она будет стоять посреди дороги. Поэтому после завершения ее строительства поворот со Змеиногорского тракта на шоссе Ленточный бор немного сместится. Как пояснил amic.ru замначальника КГКУ "Алтайавтодор" Евгений Строганов, новую трассу построят справа от шоссе, если смотреть на нее со стороны Змеиногорского тракта.

Пока строят опору, где ездить автомобилистам?

Сейчас завершается строительство временной дороги. Для этого пришлось вырубить несколько сотен кустарников и деревьев. Отрезок протяженностью около 200 метров до конца сентября благоустроят. Это будет четырехполосная асфальтированная дорога, куда перенесут светофоры и освещение. Автомобилисты, пояснил Евгений Строганов, не почувствуют большой разницы. По временной дороге им придется ездить до лета 2024 года.

И что станет с временной дорогой потом?

После завершения устройства опор на шоссе Ленточный бор дорогу-дублер закроют, а на ее месте появится один из съездов на развязку.

Какие работы сейчас идут на развязке?

В данный момент строят несколько опор для будущих пролетов. Две опоры, кстати, уже готовы. Самая высокая – пять метров. Все эти работы будут завершены до конца сентября. Всего на развязке будет семь опор для металлического путепровода. Также подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – начнет устанавливать две опоры для железобетонного путепровода. Первые пролеты появятся здесь до конца 2023 года.

Что известно о развязке вообще?

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края.