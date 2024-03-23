Барнаульцы пожаловались на большие ямы в переулке Ядринцева
По словам очевидицы, выбоины на дороге с каждым днем становятся все больше и больше
23 марта 2024, 12:31, ИА Амител
Дорога в переулке Ядринцева / Фото: Barnaul 22
Большие ямы на проезжей части в переулке Ядринцева вызвали беспокойство у жителей Барнаула. Об этом сообщает телеграм-канал Barnaul 22.
Как рассказала очевидица, с каждым днем выбоины здесь становятся "все больше и больше", из-за чего транспорту ездить все сложнее.
"Сегодня наблюдали за 41-м автобусом, который никак не мог нормально проехать по данному участку. Боюсь, что в один прекрасный момент кто-нибудь останется в этой яме и узкий переулок превратится в ужасный коллапс", – посетовала очевидица.
Ранее барнаульцы также пожаловались на "поплывшую" улицу из-за забитых ливневок.
02:09:30 24-03-2024
А кто пожаловался. К нему на работу можно сходить взглянуть. У него там нет ям? А то вы дорожников достали. Сами то такие же работники и на работе у вас все так же только не на виду. В отличии от дорожников. За собой смотрите лучше.