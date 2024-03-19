Барнаульцы пожаловались на "поплывшую" улицу из-за забитых ливневок
Обращения к властям к результату не привели
19 марта 2024, 20:59, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались, что из-за забитых ливневок некоторые улицы оказались затоплены водой. Согласно публикации в Barnaul22, речь идет об участке в районе пересечения бульвара 9 Января и улицы Шевченко.
Как рассказали жильцы окружающих домов, еще четыре года назад на участке дороги провели работы. Из-за этого ливневки забились песком. Обращения к властям к результату не привели.
"Пройдите, посмотрите, как мы тут тонем. А рядом с вами даже тротуар под метелку вычищен. А здесь почему такое безобразие?" – обратился автор публикации к администрации Октябрьского района.Горожане отмечают, что уже обращались в диспетчерскую, однако вопрос до сих пор не решен.
21:40:07 19-03-2024
Тю... Около администрации Силикатного находится пешеходный переход, который вечно под водой по колено.. Сами ходят мокнут, на людей плевать тем более... Зато летом подсветку там сделали, теперь водичку издалека видно
06:35:53 20-03-2024
Позор администрации. Центр города Калинина 6 остановка транспорта до остановки бредем по луже. Напротив остановка на Калинина как другая страна. Вывезите снег уберите воду. Прокуратура где вы? Неужели ни один прлкурор здесь не проходил?
06:47:02 20-03-2024
На Ядринцева ливневки вообще нет от молодежной до партизанской, вечная река, никому нет дела. Асфальт просто смывает
11:09:30 20-03-2024
про Южный и Лебяжье вообще не вспоминают.
13:57:06 20-03-2024
дык стока песка сыпать, конечно забьется все
19:13:02 20-03-2024
В автодорстрое есть спецы по ливневкам. Но начальство автодора их загнобило и они вместо того что бы занимаются ливневкам собирают бычки. А ваши улицы пусть топит....
19:35:44 20-03-2024
Спец. (19:13:02 20-03-2024) В автодорстрое есть спецы по ливневкам. Но начальство автодо... Ты про грузчиков Дэу. Последний нормальный грузчик в Октябрьском Дэу года 3 назад уволился. А больше не кому. А эксперты и правда бычками занимаются.