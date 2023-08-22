Барнаульцы пожаловались на детей, которые ловили рыбок в "Изумрудном"
По словам горожанки, мальчишки даже не обращали внимания на взрослых
22 августа 2023, 07:45, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала об "ужасной картине", которая накануне случилась в парке "Изумрудном". Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".
"Гуляли в парке "Изумрудный" и пошли кормить рыбок, где увидели ужасную картину: мальчишки лет семи-девяти тоже купили корм и кормили рыбок, но только у них был с собой сачок. Они приманивали и ловили рыбу в стаканчик", – рассказала горожанка.
При этом дети даже не обращали внимания на взрослых. Но потом к ним подошел работник парка и только после этого ребятишки отпустили рыбок, добавила женщина.
"Ладно бы они купались, но чтобы вылавливать рыбу" – возмутилась жительница краевого центра. Напомним при этом, что купаться в пруду парка запрещено.
07:56:05 22-08-2023
Тётка,купи побольше мальков да запусти в пруд- пусть дети их ловят. Или у тебя по принципу: " Телевизор смотреть можно? Можно,только не включайте!"
09:18:05 22-08-2023
Гость (07:56:05 22-08-2023) Тётка,купи побольше мальков да запусти в пруд- пусть дети их... Ага, ротанов желательно
08:22:37 22-08-2023
Какая то болезная тётя. Наверно от нацарапанного слова на заборе из трёх букв в обморок падает.
08:39:08 22-08-2023
А когда-то на этом пруду даже кружок Юных Рыболовов занимался.
09:19:06 22-08-2023
Защитникам рыбаков: в пруду не просто пескари плавают, а специально выпущенные Капры, мальков которых специально для этого разводят
09:30:05 22-08-2023
Татьяна (09:19:06 22-08-2023) Защитникам рыбаков: в пруду не просто пескари плавают, а спе... Первый раз о таких рыбах слышу- "Капры". А зимой ваши капры в лёд вмерзать будут или глубоко в землю (ила там нет) закапываться будут? Ихтиологи хреновы!
10:45:49 22-08-2023
Гость (09:30:05 22-08-2023) Первый раз о таких рыбах слышу- "Капры". А зимой ваши капры ... Их обещали выловить к осени на зимовку в теплое место
09:46:53 22-08-2023
Я поражаюсь местным комментаторам...
10:41:48 22-08-2023
В детдома их! Ишь ты, рыбок вздумали ловить!
14:13:55 22-08-2023
Гость (10:41:48 22-08-2023) В детдома их! Ишь ты, рыбок вздумали ловить!... А родители где??? Блюстители порядка?????????????? в Изумрудном полиции совсем не бывает??? что за беспредел? или это кому-то выгодно???
10:47:05 22-08-2023
какое население - такие действия и коменты. что поделать. мы тут живем. наша РОДИНА!!! .....дальше текст из Щевчуковской песни. кому интересно откроете , послушаете.
11:12:32 22-08-2023
Поставьте таблички - вылов рыбы запрещен, штраф 100 т.р, хотя бы так. Хотя быдло-дети таких же быдло-родителей таблички не читают, они понимают только смачного пендаля под зад или реальный конский штраф. Пусть в аквариуме в ТЦ Европа еще половят, де.илы.
12:37:06 22-08-2023
Гость (11:12:32 22-08-2023) Поставьте таблички - вылов рыбы запрещен, штраф 100 т.р, хот... Лучше поставьте табличку:"Вход в парк запрещён!",ворота на замок и дело в шляпе.
12:42:44 22-08-2023
Гость (11:12:32 22-08-2023) Поставьте таблички - вылов рыбы запрещен, штраф 100 т.р, хот... Правильно все от безнаказанности, почему раньше, ну т.е. в советское время большинство детей побаивались взрослых, потому что знали если при взрослых закурят, заматерятся или незнакомому начнут что попало говорить получать по шее. А сейчас родители этих детей видите что коментируют отсюда все и идет. А если вы комуто замечание сделаете все пиши пропало, подключатся уполномоченные по правам ребенка и т.д. ит.п.
11:13:32 22-08-2023
Месяц назад, когда выпускали этих мальков, кто-то здесь из комментаторов написал, что это плохая рыба, мол не разбираются работники парка, а он умнее и уже выпустил туда "правильных" карасей. Я до сих ржу. Вот дурка в головах, а это просто дети играют.
12:29:12 22-08-2023
Не сторонник насилия, но надо дать паре пару подзатыльников и все разбегутся. Проблема будет решена.
12:47:00 22-08-2023
Джанго (12:29:12 22-08-2023) Не сторонник насилия, но надо дать паре пару подзатыльнико... Да ВЫ что говорите, там если замечание сделаете вас пошлют, а если посмеете сказать уши надеру такое начнется. Почитайте высказывание выше типа, табличку установите вход зпрещен и т.д. До родителей даже не доходит что надо объяснит своим детишкам что так нельзя что там говорить - вседозволенность чадушек (дети родителей 90х).
13:58:27 22-08-2023
"Оёёй! Ужас! Кошмар! Тоже видела ужас кошмарный как девочки на газоне ловили бабочек сочками и складывали в стаканчик с крышечкой" - иронизирую. Женщина "со своей колокольни" не увидела картину в целом. Я видела как мальчишки усердно трудились бережно и с любовью ловили рыбёшку для аквариума.
14:17:09 22-08-2023
Гость (13:58:27 22-08-2023) "Оёёй! Ужас! Кошмар! Тоже видела ужас кошмарный как девочки ... Что за отношение ? и воспитываете в детях??? какое отношение ВЫ имеете к чужим рыбам??? Что/-кто дает право их ловить???
14:17:58 22-08-2023
Гость (13:58:27 22-08-2023) "Оёёй! Ужас! Кошмар! Тоже видела ужас кошмарный как девочки ... Пусть к Вашим активам так Ваши дети относятся, а на "чужой каравай -рот не разевай!"
14:05:52 22-08-2023
Тетке надо успокоин попить. А новостной перестать печатать истерики жительницы.
14:33:22 22-08-2023
В промзоне, на остановке, неожиданно вырос подсолнух. Красивый, большой, каждый раз, проходя, радовался яркому пятнышку на фоне серой промзоны, в серой стране... но ведь так не бывает, чтобы не нашёлся какой-то страшно голодный человек (а человек ли?), который варварски оторвал кусок цветка, чтобы нажраться семечек... ну подох бы он без этих семечек, понятно?... Просто скотина, что сказать...
14:39:36 22-08-2023
Запустите в пруд небольшого крокодильчика. Все проблемы будут решены! Никто не полезет купаться, вообще близко к воде не подойдёт.
14:45:20 22-08-2023
Гость (14:39:36 22-08-2023) Запустите в пруд небольшого крокодильчика. Все проблемы буду... И крокодильчика твоего вынут и на кожаные изделия пустят.
14:39:43 22-08-2023
Устроили лужу и не ожидали, что туда приматы ползут по своим делам.
15:55:57 22-08-2023
Гость (14:39:43 22-08-2023) Устроили лужу и не ожидали, что туда приматы ползут по своим... При кровавом совке приматы не ловили рыбу в общественном пруду, и уж точно никто не купался, как бы жарко не было... но катались на катамаранах и прогуливались в тишине парка.