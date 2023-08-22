Барнаульцы пожаловались на детей, которые ловили рыбок в "Изумрудном"

По словам горожанки, мальчишки даже не обращали внимания на взрослых

22 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жительница Барнаула рассказала об "ужасной картине", которая накануне случилась в парке "Изумрудном". Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".

"Гуляли в парке "Изумрудный" и пошли кормить рыбок, где увидели ужасную картину: мальчишки лет семи-девяти тоже купили корм и кормили рыбок, но только у них был с собой сачок. Они приманивали и ловили рыбу в стаканчик", – рассказала горожанка.

При этом дети даже не обращали внимания на взрослых. Но потом к ним подошел работник парка и только после этого ребятишки отпустили рыбок, добавила женщина.

"Ладно бы они купались, но чтобы вылавливать рыбу" – возмутилась жительница краевого центра. Напомним при этом, что купаться в пруду парка запрещено.