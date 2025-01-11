Барнаульцы пожаловались на детей, которые скатываются с горки "прямо под колеса"
На место выехал экипаж ДПС
11 января 2025, 18:10, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Барнаульцы пожаловались на детей, которые катаются с горки на дорогу в Северном Власихинском проезде.
Как рассказали очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", между домами № 110 и 112 есть горка, которую "подшаманили родители из куч убранного снега".
"Дети раскатали ее в сторону дороги и скатываются прямо под колеса. Взрослые проходят спокойно, никто не может подойти и объяснить. Водители – аналогично: успевают притормозить и дальше едут", – поделились горожане.
В полиции тем временем сообщили, что на место направили экипаж ДПС для принятия мер реагирования.
18:22:42 11-01-2025
Пусть катаются, дети же😎
18:57:43 11-01-2025
Сергей (18:22:42 11-01-2025) Пусть катаются, дети же😎... +тыща
19:16:43 11-01-2025
А чё заныли? Нормальные горки во дворах трактора сносят. Вот вам результат. Степень дебилозности на Уровне.
19:56:26 11-01-2025
Зачем нарушать права детей и мешать им осуществлять свои права, а там ещё яжематери придут и будет « объяснителю атата. Оно надо с таким воспитанием поколения околоЗэт.
20:15:47 11-01-2025
Так "умные люди" запретили горки во дворах делать, вот ребятня и ищет варианты. Старинная русская забава катание с горок, во всех дворах горки делали, но кому-то это показалось вредным. Теперь получите.
21:20:55 11-01-2025
А слабО пожаловаться на тех, кто обязан по долгу службы сделать детям горку, но не делает?
23:15:16 11-01-2025
Нет горок (старого образца), будут горки из подручных материалов ( куч, склонов ). А что безопасно , то большой вопрос.
10:21:29 12-01-2025
А экипаж ДПС тоже покататься выехал?
15:20:54 12-01-2025
Ведра свои миллионные из дворовых территорий уберите
16:19:03 12-01-2025
У нас во дворе раньше три горка строили каждую зиму, плюс была горка в школьной ограде, большая горка у церкви, туда весь район ходил, сейчас ничего нет. Запретили. Осталась естественная горка для детей - склон крыша гаража. Детей лишили детства и довольны! Позорники!
16:23:11 12-01-2025
Так еще и в снежных городках перестали горки ставить. Чья это была инициатива, лишить детей горок? Чтоб ему ни дна ни покрышки! И гореть в АДУ! Вечно.