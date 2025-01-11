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Барнаульцы пожаловались на детей, которые скатываются с горки "прямо под колеса"

На место выехал экипаж ДПС

11 января 2025, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы пожаловались на детей, которые катаются с горки на дорогу в Северном Власихинском проезде.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", между домами № 110 и 112 есть горка, которую "подшаманили родители из куч убранного снега".

"Дети раскатали ее в сторону дороги и скатываются прямо под колеса. Взрослые проходят спокойно, никто не может подойти и объяснить. Водители – аналогично: успевают притормозить и дальше едут", – поделились горожане.

В полиции тем временем сообщили, что на место направили экипаж ДПС для принятия мер реагирования.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 11

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Сергей

18:22:42 11-01-2025

Пусть катаются, дети же😎

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Элен без ребят

18:57:43 11-01-2025

Сергей (18:22:42 11-01-2025) Пусть катаются, дети же😎... +тыща

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Гость

19:16:43 11-01-2025

А чё заныли? Нормальные горки во дворах трактора сносят. Вот вам результат. Степень дебилозности на Уровне.

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Гость

19:56:26 11-01-2025

Зачем нарушать права детей и мешать им осуществлять свои права, а там ещё яжематери придут и будет « объяснителю атата. Оно надо с таким воспитанием поколения околоЗэт.

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Гость

20:15:47 11-01-2025

Так "умные люди" запретили горки во дворах делать, вот ребятня и ищет варианты. Старинная русская забава катание с горок, во всех дворах горки делали, но кому-то это показалось вредным. Теперь получите.

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Гость

21:20:55 11-01-2025

А слабО пожаловаться на тех, кто обязан по долгу службы сделать детям горку, но не делает?

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Гость

23:15:16 11-01-2025

Нет горок (старого образца), будут горки из подручных материалов ( куч, склонов ). А что безопасно , то большой вопрос.

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Гость

10:21:29 12-01-2025

А экипаж ДПС тоже покататься выехал?

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Гость

15:20:54 12-01-2025

Ведра свои миллионные из дворовых территорий уберите

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И

16:19:03 12-01-2025

У нас во дворе раньше три горка строили каждую зиму, плюс была горка в школьной ограде, большая горка у церкви, туда весь район ходил, сейчас ничего нет. Запретили. Осталась естественная горка для детей - склон крыша гаража. Детей лишили детства и довольны! Позорники!

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И

16:23:11 12-01-2025

Так еще и в снежных городках перестали горки ставить. Чья это была инициатива, лишить детей горок? Чтоб ему ни дна ни покрышки! И гореть в АДУ! Вечно.

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