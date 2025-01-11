Барнаульцы пожаловались на детей, которые скатываются с горки "прямо под колеса"

На место выехал экипаж ДПС

11 января 2025, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы пожаловались на детей, которые катаются с горки на дорогу в Северном Власихинском проезде.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", между домами № 110 и 112 есть горка, которую "подшаманили родители из куч убранного снега".

"Дети раскатали ее в сторону дороги и скатываются прямо под колеса. Взрослые проходят спокойно, никто не может подойти и объяснить. Водители – аналогично: успевают притормозить и дальше едут", – поделились горожане.

В полиции тем временем сообщили, что на место направили экипаж ДПС для принятия мер реагирования.