Девятилетний мальчик сломал позвоночник, катаясь на горке в Новосибирске

Ребенок должен полгода носить специальный корсет

03 января 2025, 16:45, ИА Амител

Горка в Барнауле, фото иллюстративное / Архив amic.ru

В Новосибирске школьник сломал позвоночник, катаясь 1 января с ледяной горки в Заельцовском районе. Как рассказала "КП-Новосибирск" мама мальчика, съезжая со снежного аттракциона, он попал в яму и ударился спиной. Женщина увезла сына домой, но там боль в спине усилилась.

"Ребенок жаловался на боль в спине между лопаток, сказал, что ему даже больно глотать. На скорой нас увезли в больницу. Врачи сделали рентген, у сына обнаружили компрессионный перелом трех позвонков. Нас отправили домой, 6 января сказали приехать на госпитализацию", – отметила женщина.

Врачи рекомендовали ребенку постельный режим, запретили три месяца сидеть и обязали носить корсет.

"Корсет пока не готов, его делают индивидуально. Никакую претензию мы не стали писать. Я надеюсь, что после огласки нашего случая эту горку будут обходить стороной", – сообщила мама пострадавшего мальчика.