Девятилетний мальчик сломал позвоночник, катаясь на горке в Новосибирске
Ребенок должен полгода носить специальный корсет
03 января 2025, 16:45, ИА Амител
В Новосибирске школьник сломал позвоночник, катаясь 1 января с ледяной горки в Заельцовском районе. Как рассказала "КП-Новосибирск" мама мальчика, съезжая со снежного аттракциона, он попал в яму и ударился спиной. Женщина увезла сына домой, но там боль в спине усилилась.
"Ребенок жаловался на боль в спине между лопаток, сказал, что ему даже больно глотать. На скорой нас увезли в больницу. Врачи сделали рентген, у сына обнаружили компрессионный перелом трех позвонков. Нас отправили домой, 6 января сказали приехать на госпитализацию", – отметила женщина.
Врачи рекомендовали ребенку постельный режим, запретили три месяца сидеть и обязали носить корсет.
"Корсет пока не готов, его делают индивидуально. Никакую претензию мы не стали писать. Я надеюсь, что после огласки нашего случая эту горку будут обходить стороной", – сообщила мама пострадавшего мальчика.
16:50:18 03-01-2025
Ой, все, теперь вообще вские горки запретят.
17:07:44 03-01-2025
ща яжемамка устроит скандал по поводу горки на которой её дитятко пострадало.
а то как дитятки себя на горке ведут яжматерям пофиг им пофиг что дитятки своими копытами летят в лицо взрослому мужику, когда еще встать не успел а на тебя несется туша.
и тебя же виноватым сделают
17:48:10 03-01-2025
"Тыщи барнаульцев" теперь выступят опять за запрет горок?
18:48:04 03-01-2025
Стопудово катались просто со склона - отсюда и яма. И претензии писать некому. Интересно глянуть статистику по детскому травматизму зимой - он был выше, когда делали горки или сейчас, когда вынуждены кататься где найдут.
19:27:00 03-01-2025
Он один там катался? Вряд ли. Тогда сломавших позвоночник должны быть сотни. А может он вообще сломал позвоночник в другом месте и на горке был уже со сломаным позвоночником.
04:35:55 04-01-2025
Мама сама могла отправить на склон скатится, чтобы дома не сидел.
14:36:56 04-01-2025
Да можно хоть где получить травму- на катке, на лыжном склоне, да на скользкой дороге даже- но в России почему-то в последние годы все горки виноваты. А может виноваты родители, которые не прививают детям с 3-4 лет навыки поведения, сунут ребенку планшет и сами сидят в другом планшете. Ребенка надо учить и на горке кататься , и на лыжах, и на коньках
19:47:36 09-01-2025
Мамам надо научится оценивать опасность горки, прежде чем давать ребенку на ней кататься