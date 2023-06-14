Барнаульцы пожаловались на долгие "гаражные войны" в центре города

Люди борются со стоянкой во дворе и шлагбаумом, который установили недавно

14 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители дома по адресу Ленина, 93, в Барнауле обеспокоены шлагбаумом, который недавно установили на въезде во двор. Об этом сообщает "Толк".

Горожане переживают за то, что теперь в случае ЧП до них не сможет добраться скорая или пожарная машина. В районной администрации пояснили, что владелец участка вправе ограничивать въезд, согласно документам.

Также людей беспокоит парковка, которая возникла на месте перенесенных гаражей. Автомобили бросают прямо на погребах, а на замечания местных жителей водители не реагируют.

Платная стоянка здесь была и раньше, но такое соседство барнаульцев не устраивает.