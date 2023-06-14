Барнаульцы пожаловались на долгие "гаражные войны" в центре города
Люди борются со стоянкой во дворе и шлагбаумом, который установили недавно
14 июня 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители дома по адресу Ленина, 93, в Барнауле обеспокоены шлагбаумом, который недавно установили на въезде во двор. Об этом сообщает "Толк".
Горожане переживают за то, что теперь в случае ЧП до них не сможет добраться скорая или пожарная машина. В районной администрации пояснили, что владелец участка вправе ограничивать въезд, согласно документам.
Также людей беспокоит парковка, которая возникла на месте перенесенных гаражей. Автомобили бросают прямо на погребах, а на замечания местных жителей водители не реагируют.
Платная стоянка здесь была и раньше, но такое соседство барнаульцев не устраивает.
02:53:49 15-06-2023
С 90-х годов терпели..Не раз сменился собственник этой частной территории.Владельцы погребного кооператива сами отказались от ограждения территории над погребом, отказались от устройства трех вытяжных шахт. Жителям по пр-ту Ленина,93 и 95 нет препятствий для проезда транспорта к подъездам их домов, прекрасный заезд от светофора у пр-та Ленина,93. Мало того, автовладельцы сами нарушают и продолжают нарушать правила ГИБДД - под запрещающий знак проезда на перекрёстке ул. Профинтерна с ул. Деповской,36 прямо по пешеходному тротуару едут мимо угла этого дома на скорости, заезжают во двор, несутся мимо детской площадки, где играют дети и далее едут в свой двор! Это они считают нормальным? Разбивают пешеходный тротуар, выполненный по программе "Комфортная городская среда"! Обрушают бордюр колесами авто... Шлагбаум у ТЦ "Цезарь" не препятствует проезду пожарных машин - круглосуточное видеонаблюдение с поста охраны ТЦ "Цезарь". Территорию над погребом никто не запрещает огородить. При приемке ТЦ «Цезарь» его собственник уложил новый асфальт по всей длине внутриквартальной автодороги от ул. Профинтерна,35 до проспекта Ленина. Гаражи с 90-х гг стояли на муниципальной земле, поэтому через решение суда их переставили на частную территорию ТЦ «Цезарь».
09:17:51 15-06-2023
Гость (02:53:49 15-06-2023) С 90-х годов терпели..Не раз сменился собственник этой частн... Слышь "законник", ибо видно что в "в теме"! Можешь объяснить, на каком основании, в свое время, общественный проезд читай общественная территория, оказался в межевом плане ТЦ "Цезарь"? Я вот вижу в том прямое нарушение, которое можно устранить через суд, ибо это меж. план общественно доступен, и видно что ошибка кад. инженера при производстве кад. работ. Я смотрю "коммерсы" лихо взялись общественно значимые пространства у народа "отжимать", я это про проезд Рыночный говорю! Им волю дай, они все дороги=проезды готовы платными сделать!?