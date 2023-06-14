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Штраф до трех тысяч рублей ввели за неправильную парковку самокатов в Барнауле

Следить за исполнением правил будут представители мэрии и районных администраций

14 июня 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле ужесточили правила парковки электросамокатов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Теперь бросать технику нельзя на газонах и клумбах, на территории мемориалов и скверов, на велодорожках, в створах пешеходных переходов и на подходе к социально значимым объектам.

Для физических лиц штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей, а для юридических – от 5000 до 50000. 

За выполнением требований будут следить представители мэрии, а также районных администраций.

Ранее барнаульцы рассказали, что они думают об электросамокатах и как относятся к этому средству передвижения.

Барнаул самокаты

Комментарии 22

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Пузырек

17:14:03 14-06-2023

Человек арендовал самокат. Бросил где попало. Как вину доказывать и штраф назначать?

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ворчун

17:42:19 14-06-2023

Пузырек (17:14:03 14-06-2023) Человек арендовал самокат. Бросил где попало. Как вину доказ... прежде чем завершить аренду самоката, нужно сделать фотокарточку, где и как ты его припарковал (из памяти мобилы выбрать нельзя). по ним и пусть смотрят (ИМХО), зачем-то же они их собирают

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Гость

17:51:20 14-06-2023

ворчун (17:42:19 14-06-2023) прежде чем завершить аренду самоката, нужно сделать фотокар... Сделал фоку и бросил в другое место. Вариант?

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ворчун

19:55:40 15-06-2023

Гость (17:51:20 14-06-2023) ворчун (17:42:19 14-06-2023) прежде чем завершить аре... Логично и очевидно, но НЕТ. Во-первых, попробуйте сдвинуть эту дуру с заблокированными колёсами. Во-вторых — самокат не дурак, он выключенный и неоплаченный поймёт, что его сдвинули с места, и истошно завопит. Прежде чем сдвинуть прокатный самокат с места, за него надо заплатить (открыть аренду в программе, снимается с карточки залог).

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Гость

17:16:21 14-06-2023

А кого штрафовать то будут? Хозяина или самокатчиков, которые после поездки бросают их где попало?

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Гость

17:22:57 14-06-2023

Если администрация, то очень сомневаюсь, что они будут следить.

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АУЕ

17:28:45 14-06-2023

Хозяев, а те потом найдут хрендакатчиков и с них спросят "по понятиям" или "по беспределу" смотря кто по жизни хрендокатчики

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Гость

17:31:49 14-06-2023

В Барнауле есть велодорожки?

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Гость

18:46:37 14-06-2023

Гость (17:31:49 14-06-2023) В Барнауле есть велодорожки?... Вроде на Исакова

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Я

17:35:08 14-06-2023

Никого))))

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Олег

17:40:03 14-06-2023

Текст постановления где?

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Гость

17:42:29 14-06-2023

да я проходя мимо нормально припаркованного самоката, пну его и будет он валяться на тротуаре. Кому штраф прилетит?

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Гость

17:46:08 14-06-2023

Гость (17:42:29 14-06-2023) да я проходя мимо нормально припаркованного самоката, пну ег... К тебе придут сурового вида парни и ты за все ответишь. Даже за то, чего не делал )))

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Гость

22:53:37 14-06-2023

Гость (17:42:29 14-06-2023) да я проходя мимо нормально припаркованного самоката, пну ег... Никому, что за бред там опять приняли))))

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Гость

17:43:04 14-06-2023

Представители мэрии - это кто? Мэрия - это что? Путин запретил иностранные слова использовать. Штраф положен.

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Гость

18:38:00 14-06-2023

Гость (17:43:04 14-06-2023) Представители мэрии - это кто? Мэрия - это что? Путин запрет... Слово "мэрия," как и ряд других мы уже национализировали, так что не боись!

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Олег

17:45:02 14-06-2023

Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ опубликован на портале правовой информации. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.

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Чучмек

18:34:15 14-06-2023

В Барнауле даже автомобили, припаркованные где попало никого не интересуют. А тут какие-то детские игрушки. Не будут работать эти правила ...

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Гость

18:43:38 14-06-2023

А за не правильную езду не будут штрафовать?

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Гость

20:59:52 14-06-2023

на душе радостно от таких актуальных новостей, спасибо мэрии за борьбу с этим злом, от которого нет жизни, а комментаторов за интереснейшую полемику этой самой злободневной новости нашей жизни,на таких чиновниках и комментаторах держится Россия!!!

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Гость

09:22:25 15-06-2023

Гость (18:46:37 14-06-2023) Вроде на Исакова... Из ниоткуда в никуда? Есть)

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ворчун

19:56:52 15-06-2023

Гость (17:42:29 14-06-2023) да я проходя мимо нормально припаркованного самоката, пну ег... Ваше воспитание позволяет вам портить чужое имущество? Зашибись.

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