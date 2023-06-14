Штраф до трех тысяч рублей ввели за неправильную парковку самокатов в Барнауле

Следить за исполнением правил будут представители мэрии и районных администраций

14 июня 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле ужесточили правила парковки электросамокатов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Теперь бросать технику нельзя на газонах и клумбах, на территории мемориалов и скверов, на велодорожках, в створах пешеходных переходов и на подходе к социально значимым объектам.

Для физических лиц штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей, а для юридических – от 5000 до 50000.

За выполнением требований будут следить представители мэрии, а также районных администраций.



Ранее барнаульцы рассказали, что они думают об электросамокатах и как относятся к этому средству передвижения.