Барнаульцы пожаловались на замерзающие группы в детском саду
Заведующая объединила детей, чтобы помещение быстрее нагревалось, но это не помогает
28 сентября 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула пожаловались на то, что в детском саду № 206 до сих пор нет отопления. Об этом сообщает "Алтапресс".
По словам родителей воспитанников, заведующая объединила детей в более плотные группы, но от этого ситуация лучше не стала. Ребятишкам приходится ходить в теплой одежде и даже спать одетыми, чтобы не замерзнуть.
Люди говорят, что уже неоднократно обращались в комитет, но не получили результата.
Ранее в мэрии Барнаула заявили, что 100% школ и детских садов в городе уже получили отопление.
15:34:54 28-09-2023
Амик, сообщите, пжлст, есть ли что то, на что эти самые "барнаульцы" еще не жаловались?
17:50:03 28-09-2023
Гость (15:34:54 28-09-2023) Амик, сообщите, пжлст, есть ли что то, на что эти самые "ба... Смотри телевизор. Всё, что тебе нужно знать, тебе сообщат.