Барнаульцы пожаловались на замерзающие группы в детском саду

Заведующая объединила детей, чтобы помещение быстрее нагревалось, но это не помогает

28 сентября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула пожаловались на то, что в детском саду № 206 до сих пор нет отопления. Об этом сообщает "Алтапресс".

По словам родителей воспитанников, заведующая объединила детей в более плотные группы, но от этого ситуация лучше не стала. Ребятишкам приходится ходить в теплой одежде и даже спать одетыми, чтобы не замерзнуть.

Люди говорят, что уже неоднократно обращались в комитет, но не получили результата.

Ранее в мэрии Барнаула заявили, что 100% школ и детских садов в городе уже получили отопление.