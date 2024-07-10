Барнаульцы пожаловались на маскирующиеся дорожные знаки

Их закрывает густая растительность

10 июля 2024, 17:20, ИА Амител

Знак, скрытый за листвой / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на дорожные знаки, которые не видно из-за густой растительности. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, на пересечении проезда Южного Власихинского и Шумакова знаки закрыты зеленью, а территория вокруг густо обросла борщевиком.

Горожане самостоятельно убирают территорию, но косить растения возможности нет. Местные жители просят обратить внимание на проблему и сделать знаки заметнее.