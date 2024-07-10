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Барнаульцы пожаловались на маскирующиеся дорожные знаки

Их закрывает густая растительность

10 июля 2024, 17:20, ИА Амител

Знак, скрытый за листвой / Фото: "В курсе 22"
Знак, скрытый за листвой / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на дорожные знаки, которые не видно из-за густой растительности. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, на пересечении проезда Южного Власихинского и Шумакова знаки закрыты зеленью, а территория вокруг густо обросла борщевиком. 

Горожане самостоятельно убирают территорию, но косить растения возможности нет. Местные жители просят обратить внимание на проблему и сделать знаки заметнее.

Барнаул Дороги

Комментарии 3

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Гость

18:08:34 10-07-2024

а на соце-мерзликина один знак закрывает другой, и о том что из правой полосы только направо, видно только когда приехал на этот перекрёсток!

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Гость

23:35:46 10-07-2024

Гость (18:08:34 10-07-2024) а на соце-мерзликина один знак закрывает другой, и о том что... там и визуально видно сужение дороги с правой полосы в левую. никто же в забор Оби не станет въезжать). но знаков наверное не хватает. езжу там по памяти))

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Гость

18:23:05 10-07-2024

все так, примерно 45 процентов знаков НЕ просматриваются. Кто обязан отслеживать? кого наказали? пофамильно

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