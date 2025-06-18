В Барнауле наказали парня, высунувшегося из окна автомобиля во время движения

Нарушителя привлекли к административной ответственности

18 июня 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В соцсетях жители Барнаула обратили внимание на опасную езду одного из автомобилей. Соответствующее видео ранее опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Со слов очевидцев, вечером 16 июня по улице в течение часа "рассекала" белая легковушка, на окне которой сидел пассажир.

"Вот так молодежь в Барнауле развлекается <...>. Чем бы дитя ни тешилось", – прокомментировал ситуацию автор видео.

Городская Госавтоинспекция отреагировала на нарушение правил дорожного движения. Автомобиль нашли, нарушителя привлекли к административной ответственности.