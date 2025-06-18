В Барнауле наказали парня, высунувшегося из окна автомобиля во время движения
Нарушителя привлекли к административной ответственности
18 июня 2025, 10:45, ИА Амител
В соцсетях жители Барнаула обратили внимание на опасную езду одного из автомобилей. Соответствующее видео ранее опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Инцидент произошел на проспекте Ленина. Со слов очевидцев, вечером 16 июня по улице в течение часа "рассекала" белая легковушка, на окне которой сидел пассажир.
"Вот так молодежь в Барнауле развлекается <...>. Чем бы дитя ни тешилось", – прокомментировал ситуацию автор видео.
Городская Госавтоинспекция отреагировала на нарушение правил дорожного движения. Автомобиль нашли, нарушителя привлекли к административной ответственности.
"Госавтоинспекция города Барнаула призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД РФ, в первую очередь, для сохранения вашей жизни и здоровья", – заключили в ведомстве.
10:49:06 18-06-2025
Этот придурошный своё 07е ведро паркует у общаги сельхозовской на ул.Молодежной и через свои дешманские колонки устраивает дискотеки с алкоголем. Ему несколько раз уже делали замечания, а он всех посылает в пешее путешествие. Наверно скоро ушибётся. Возможно и о столб. А может просто споткнётся.
13:53:54 18-06-2025
Гость (10:49:06 18-06-2025) Этот придурошный своё 07е ведро паркует у общаги сельхозовск... и таких понаехавших 90%, наверное. я раньше горой стояла за то, что все люди одинаковые, но нет. была не права. деревенские, не все, конечно, но в большинстве своем, наглые, фальшивые насквозь и высококомерные до омерзения. это уже давно не те душевные и веселые простачки- трудяжки из славного советского прошлого.
17:20:30 18-06-2025
Гость (10:49:06 18-06-2025) Этот придурошный своё 07е ведро паркует у общаги сельхозовск... спасибо за информацию, так сказать
10:58:13 18-06-2025
а за торчащие из авто женские ноги и топлесс в открытых тарантайках не наказывают.
но ничего, и до них доберутся
11:09:27 18-06-2025
Musik (10:58:13 18-06-2025) а за торчащие из авто женские ноги и топлесс в открытых тара... О, начальник колонии против прекрасного.
12:20:54 18-06-2025
Гость (11:09:27 18-06-2025) О, начальник колонии против прекрасного.... ну чего вы, отвлекает же.
от дороги, от жены...
11:40:27 18-06-2025
Самодвижущийся ВАЗ 2107 понять можно. Понаехал. Он жил там где-то, где даже поворотники не включают и ремнями не пользуются. Зачем ему эти правила здесь. Свою культуру с собой привез. Видать и поддержка понаехала
11:44:20 18-06-2025
на окне которой сидел --- смелый парень, может послужить
12:54:45 18-06-2025
"Девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда"
18:53:29 18-06-2025
Из серии: (12:54:45 18-06-2025) "Девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки ник... С точки зрения москвича,девушка может уехать и провинции, провинция из девушки никогда. Вы с этим согласны?
13:12:52 18-06-2025
СВО - хорошая школа для таких отчаянных парней. Сейчас наверное все проверят
15:07:58 18-06-2025
Ну водителя могли привлечь за не правильный провоз тела, а по какой статье могли наказать тело - мне непонятно.
17:20:10 18-06-2025
можно у таких эти ведра поотбирать, они им за ненадобностью же
21:36:22 18-06-2025
Гость (17:20:10 18-06-2025) можно у таких эти ведра поотбирать, они им за ненадобностью ... Нет, зачем отбирать? Отправлять на СВО, сразу экипажами. Водилу, ездюка на окне и машину. Готовый штурмовой отряд.