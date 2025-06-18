В Барнауле 15-летняя девушка на электросамокате сбила женщину
Пострадавшую доставили в больницу
18 июня 2025, 10:10, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 15-летняя электросамокатчица сбила 45-летнюю женщину, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
ДТП случилось 17 июня около 20:30 у дома № 283а на Павловском тракте.
"Предварительно установили, что девушка 2010 года рождения за рулем прокатного электросамоката, двигаясь по тротуару, допустила наезд на пешехода – женщину 1980 года рождения, которая шла по тротуару навстречу движения СИМ", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшую доставили в горбольницу № 1 для оказания медпомощи. В каком женщина состоянии, не уточняется.
Дорожные полицейские проводят проверку.
10:20:07 18-06-2025
как же так вышло-то ?
Двигаясь на встречу друг-другу совершили ДТП...
Мне интересно прочитать объяснительную !!!
Одна залипала в смартфоне, вторая смотрела в сторону ?
10:32:34 18-06-2025
Шинник (10:20:07 18-06-2025) как же так вышло-то ?Двигаясь на встречу друг-другу сове... Может залипала, а может не залипала. А если не залипала в смартфоне, что тогда? Ей отпрыгивать в сторону надо было?
12:18:53 18-06-2025
Гость (10:32:34 18-06-2025) Может залипала, а может не залипала. А если не залипала в см... Конечно, не нужно отпрыгивать! Гордо ехать в больницу или на кладбИшше.
13:12:32 18-06-2025
Гость (10:32:34 18-06-2025) Может залипала, а может не залипала. А если не залипала в см... А не думали, что женщина наоборот, могла прыгнуть под самокат? У меня самоката нет, хожу по тротуарам пешком. Но все равно регулярно попадаются чудики, которые вроде идут прямо, а потом меняют траекторию и идут как бы сквозь меня или других. Причем явно видя, куда идут. Уже принципиально не уворачиваюсь от них. И если сталкиваемся, то еще и бузят, как это всякие холопы, от них, цариц таких, не шарахаются как тараканы на кухне при включении света.
17:22:55 18-06-2025
Гость (13:12:32 18-06-2025) А не думали, что женщина наоборот, могла прыгнуть под самока... если вам более 16 лет вы ОБЯЗАНЫ передвигаться по дороге - по проезжей части, не по тротуару
10:59:35 18-06-2025
Шинник (10:20:07 18-06-2025) как же так вышло-то ?Двигаясь на встречу друг-другу сове... "за рулем прокатного электросамоката, двигаясь по тротуару" - не должно быть на тротуаре никаких прокатных электросамокатов, может быть вообще никаких. А пешеход может на тротуаре куда угодно залипать.
12:53:13 18-06-2025
Гость (10:59:35 18-06-2025) "за рулем прокатного электросамоката, двигаясь по тротуару" ... И на стройке без каски находиться - пешеход же
15:01:55 18-06-2025
Шинник (10:20:07 18-06-2025) как же так вышло-то ?Двигаясь на встречу друг-другу сове... Надо как Джеки Чан маятник качать было
10:24:06 18-06-2025
Это надо постараться - столкнуться при движении навстречу друг другу при хорошей видимости. Кто куда смотрел?
14:33:56 18-06-2025
гость (10:24:06 18-06-2025) Это надо постараться - столкнуться при движении навстречу др...
Чему вы удивляетесь. Миллион аварий на дорогах лоб в лоб. Так же отличная видимость и т.д.
22:54:39 18-06-2025
гость (10:24:06 18-06-2025) Это надо постараться - столкнуться при движении навстречу др... Серьезно? лично видел как парень лбом дверь стеклянную разбил в Огнях дело было.
10:37:03 18-06-2025
Вот и встретились две сильных независимых женщины, которые не видят оснований уступать друг другу. Итог очевиден.
10:43:46 18-06-2025
Гость (10:32:34 18-06-2025) Может залипала, а может не залипала. А если не залипала в см... Нет, не отпрыгивает, а стоять на месте или двигаться дальше, в ожидание, что её прикурят))) А если серьезно, каждый человек должен в первую очередь думать о своей безопасности...как то так)
11:07:17 18-06-2025
Меня недавно на тротуаре чуть не сбил на самокате великовозрастный мальчик лет двадцати пяти. Скорость его была БЕШЕННАЯ! (Да и сам похоже тоже такой). И тоже двигались навстречу друг другу. Водительский стаж больше 40 лет.
Однозначно запретить прокат самокатов!!! Собственникам самокатов получать номера и водительские права!
12:28:37 18-06-2025
гость (11:07:17 18-06-2025) Меня недавно на тротуаре чуть не сбил на самокате великовозр... ... и вы такой выхватываете кольт из-за пазухи, в прыжке уворачиваясь от очереди АК..
11:55:55 18-06-2025
15 летняя... Так вроде несовершеннолетним запретили прокат самокатов?
13:15:55 18-06-2025
Гость (11:55:55 18-06-2025) 15 летняя... Так вроде несовершеннолетним запретили прокат с... ну запретили и что? малолетние дебилы как гоняли по двое- трое, так и гоняют.
15:06:31 18-06-2025
Элен без ребят (13:15:55 18-06-2025) ну запретили и что? малолетние дебилы как гоняли по двое- ... Причем малолетние дебилы? Владелец электросамокатов нарушает закон, допускает возможность использования технически опасных средств несовершеннолетними. Запретить компании проката вести деятельность в городе, да и всё. Стоит ли прибыль от их налогов здоровья пострадавших от наездов? Посчитайте, сколько казна получит от самокатного бизнеса и сколько потратит на лечение пострадавших.
12:15:24 18-06-2025
Пешеходные дорожки только для пешеходов!
Электросамокаты и велосипеды не должны быть на пешеходных дорожках.
12:26:59 18-06-2025
Гость (12:15:24 18-06-2025) Пешеходные дорожки только для пешеходов!Электросамокаты ... Они и на автодорогах не нужны!
17:24:21 18-06-2025
Игорь (12:26:59 18-06-2025) Они и на автодорогах не нужны!... ПДД допускает запросто, почитай буквы
12:54:24 18-06-2025
Гость (12:15:24 18-06-2025) Пешеходные дорожки только для пешеходов!Электросамокаты ... В курятниках они должны быть.
13:15:35 18-06-2025
Гость (12:15:24 18-06-2025) Пешеходные дорожки только для пешеходов!Электросамокаты ... А так же пешеходов пора вышвыривать с велодорожек. За шкирку с приписанием штрафа. Перегораживают их да еще матерятся, когда просишь пропустить. И клеймо на лоб - "осторожно, царь"!
13:28:29 18-06-2025
если власти не решат проблему с самокатчиками, то жители их начнут отстерливать, рано или поздно. у всех уже нервы на пределе, тк невозможно спокойно пройти по улице, и однажды у кого- нибудь нервы сдадут.
13:41:43 18-06-2025
Элен без ребят (13:28:29 18-06-2025) если власти не решат проблему с самокатчиками, то жители их ... Меня почему то и лесопидисты и самокатчики объезжают... Наверное потому что рост 190 и вес более 100 кг и это не жир...
14:00:36 18-06-2025
Гость (13:41:43 18-06-2025) Меня почему то и лесопидисты и самокатчики объезжают... Наве... вот мне бы так... я бы красиво, с разворота сшибала их с самокатов, но родилась мелкая. таких как я они с высоты не замечают.
17:25:30 18-06-2025
Элен без ребят (14:00:36 18-06-2025) вот мне бы так... я бы красиво, с разворота сшибала их с сам... посадят за хулиганство, причинение и пр. я бы посадила за такое нападение
14:18:27 18-06-2025
У большинства комментаторов, думаю есть дети подростки, которые, уверен, ездят на самокатах без вашего ведома. И когда, не дай бог, вашего ребенка "отстрелят", вы так и скажете, что терпение кончилось, поделом ему. Все верно?
17:27:07 18-06-2025
Гость (14:18:27 18-06-2025) У большинства комментаторов, думаю есть дети подростки, кото... а у вашего ребеначка откуда карта? вы не видите его расходов? вы ПОЗВОЛЯЕТЕ так перемещаться?? ну вы на мине сидите, поздравляю вас. Скоро прилетит. не дай Бог, конечно
17:34:40 18-06-2025
Так-то если посмотреть, то две из трех на тротуаре прут по встречке или по центру как баржа по фарватеру и плевать на всё и всех. Интересно, этому девочек с детского сада обучают?
18:20:38 18-06-2025
Кто не учил ПДД или просто купил права, посмотрите в определение, что такое тротуар!!!
Где там слово самокат или самокатчик??? Их там просто не должно быть!!!
"Тротуар является элементом благоустройства улиц, дорог, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном на основании ст. 1 Правил дорожного движения и п. 5 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах».
18:45:35 18-06-2025
надо по тротуарам с коромыслом ходить. правда это неудобно для других нормальных пешеходов, когда узкие тротуары. но в случае чего ведро на голове безмозглого самокатчика окажется (само снимется при наезде). можно еще будет постучать по этому ведру и спросить, есть ли кто дома
18:47:19 18-06-2025
Когда уже запретят эти электросамокаты????!!!!