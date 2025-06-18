В Барнауле 15-летняя девушка на электросамокате сбила женщину

Пострадавшую доставили в больницу

18 июня 2025, 10:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 15-летняя электросамокатчица сбила 45-летнюю женщину, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 17 июня около 20:30 у дома № 283а на Павловском тракте.

"Предварительно установили, что девушка 2010 года рождения за рулем прокатного электросамоката, двигаясь по тротуару, допустила наезд на пешехода – женщину 1980 года рождения, которая шла по тротуару навстречу движения СИМ", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую доставили в горбольницу № 1 для оказания медпомощи. В каком женщина состоянии, не уточняется.

Дорожные полицейские проводят проверку.