Барнаульцы пожаловались на мусор, лежащий с прошлого года
Волонтёры собрали его в мешки, но они так и остались стоять на месте
14 мая 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях рассказали об уборке территории, которая не заканчивается с прошлого года. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, в парке "Юбилейный" волонтёры собрали отходы в мешки, за которыми, судя по всему, должна была приехать машина. Она не появилась, а мусор простоял всю зиму, оттаял и стал привлекать внимание – к мешкам стали скидывать новые отходы.
Ранее жители Барнаула рассказали об огромной мусорке, образовавшейся на проспекте Энергетиков.
21:37:27 14-05-2023
Потому что Юбилейный это большая помойка. И отремонтированные 2 проспекта по парку не делают его облагороженным. Ровно как и выбранные из земли многолетние деревья. Деньги выделенные на реставрацию парка нужно в первую очередь на очистку парка пускать. На ограждение, но тогда не получится наливается на выпуске бетонных изделий