Барнаульцы пожаловались на мусор, лежащий с прошлого года

Волонтёры собрали его в мешки, но они так и остались стоять на месте

14 мая 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали об уборке территории, которая не заканчивается с прошлого года. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, в парке "Юбилейный" волонтёры собрали отходы в мешки, за которыми, судя по всему, должна была приехать машина. Она не появилась, а мусор простоял всю зиму, оттаял и стал привлекать внимание – к мешкам стали скидывать новые отходы.

Ранее жители Барнаула рассказали об огромной мусорке, образовавшейся на проспекте Энергетиков.