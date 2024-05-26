Барнаульцы пожаловались на мусор после шашлычников в лесу

Члены садоводства им. Мичурина вывезли больше 20 мешков отходов

26 мая 2024, 16:55, ИА Амител

Мусор в лесу / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на шашлычников, которые мусорят в Ленточном бору. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения обратилась к отдыхающим с просьбой не оставлять после себя бутылки, салфетки и одноразовые мангалы.

"Пока чистили лес, собирая все в мешки, гости леса просто как на свалку кидали мусор и остатки одноразовый посуды. Лес вы посещаете для чего, чтобы покушать и раскидать мусор?" – посетовала горожанка.

Силами садоводства им. Мичурина из леса вывезли 20 мешков мусора.