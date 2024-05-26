Барнаульцы пожаловались на мусор после шашлычников в лесу
Члены садоводства им. Мичурина вывезли больше 20 мешков отходов
26 мая 2024, 16:55, ИА Амител
Мусор в лесу / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на шашлычников, которые мусорят в Ленточном бору. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автор сообщения обратилась к отдыхающим с просьбой не оставлять после себя бутылки, салфетки и одноразовые мангалы.
"Пока чистили лес, собирая все в мешки, гости леса просто как на свалку кидали мусор и остатки одноразовый посуды. Лес вы посещаете для чего, чтобы покушать и раскидать мусор?" – посетовала горожанка.
Силами садоводства им. Мичурина из леса вывезли 20 мешков мусора.
18:21:21 26-05-2024
Штрафами всё круг обложили... Вот за это реально бы крупно штрафовать. Если бы инициативные люди предоставляли доказательства.
18:23:34 26-05-2024
сами свинячат и еще возмущаются.
напомнило мне о ролике витали орехова типичные свиньи.
21:50:37 26-05-2024
за посещение леса штраф сейчас физлицу от 10 000 р с костром, звоните 112. 4 й класс горимости, опасность и прочее.
21:58:20 26-05-2024
Я как несколько лет назад, когда владел лодкой Крым, за один день на Оби от Кораблика до Гоньбы не напрягаясь после выходных собрал 11 мангалов и два мешка "пушнины". Еще сетовал что до дюжины не дотянул. Привез на сад и раздал соседям- а пушнину в мусор.
00:34:36 27-05-2024
Гость (21:58:20 26-05-2024) Я как несколько лет назад, когда владел лодкой Крым, за один... Что за пушнина? Дохлые собаки, коты что-ли? Не все тут "по фене ботают".
08:51:49 27-05-2024
Гость (00:34:36 27-05-2024) Что за пушнина? Дохлые собаки, коты что-ли? Не все тут "по ф... так пустые бутылки называют. еще "шкурками" кличут. не "феня" это , простонародие . забылось просто
02:52:14 27-05-2024
Гость (21:58:20 26-05-2024) Я как несколько лет назад, когда владел лодкой Крым, за один... ага а потом нашлись потерянные владельцы и с предъявой да заявой
08:55:08 27-05-2024
Не нужно убирать за свиньями. Пусть в следующий раз жарят шашлык в свинарнике.
18:16:29 27-05-2024
Гость (08:55:08 27-05-2024) Не нужно убирать за свиньями. Пусть в следующий раз жарят ша... Таким обычно пофиг на чистоту - ногой отгребут в лучшем случае.