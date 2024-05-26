В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина
Ранее власти города признавали, что трудности с вывозом отходов действительно есть
26 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Мусор в Рубцовске / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Житель Рубцовска пожаловался на то, что после месячника чистоты никто так и не вывез мусор с угла проспекта Ленина и улицы Жуковского.
По его словам, в этом месте дети ходят в школу, а старики – на остановку.
"Что примечательно, находится этот беспредел... возле детской больницы, за стелами ветеранов труда", – приводит его слова "Инцидент Рубцовск".
Накануне в администрации города признали, что в городе есть проблемы с вывозом мусора.
07:47:21 26-05-2024
-"Что примечательно, находится этот беспредел... возле детской больницы, за стелами ветеранов труда" Главное, возле местного Белого дома гор мусора не было. А дети и старики, воевать с буржуинами, у которых кровь с молоком, не смогут, потому и лежит мусор.
19:53:32 26-05-2024
Сами мусорят и еще возмущаются