В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина

Ранее власти города признавали, что трудности с вывозом отходов действительно есть

26 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Мусор в Рубцовске / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Житель Рубцовска пожаловался на то, что после месячника чистоты никто так и не вывез мусор с угла проспекта Ленина и улицы Жуковского.

По его словам, в этом месте дети ходят в школу, а старики – на остановку.

"Что примечательно, находится этот беспредел... возле детской больницы, за стелами ветеранов труда", – приводит его слова "Инцидент Рубцовск".

Накануне в администрации города признали, что в городе есть проблемы с вывозом мусора.