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В Рубцовске пожаловались на мусор на проспекте Ленина

Ранее власти города признавали, что трудности с вывозом отходов действительно есть

26 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Мусор в Рубцовске / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Мусор в Рубцовске / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Житель Рубцовска пожаловался на то, что после месячника чистоты никто так и не вывез мусор с угла проспекта Ленина и улицы Жуковского.

По его словам, в этом месте дети ходят в школу, а старики – на остановку.

"Что примечательно, находится этот беспредел... возле детской больницы, за стелами ветеранов труда", – приводит его слова "Инцидент Рубцовск".

Накануне в администрации города признали, что в городе есть проблемы с вывозом мусора.

Рубцовск Экология жалобы и просьбы мусор

Комментарии 2

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Гость

07:47:21 26-05-2024

-"Что примечательно, находится этот беспредел... возле детской больницы, за стелами ветеранов труда" Главное, возле местного Белого дома гор мусора не было. А дети и старики, воевать с буржуинами, у которых кровь с молоком, не смогут, потому и лежит мусор.

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Алишер

19:53:32 26-05-2024

Сами мусорят и еще возмущаются

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