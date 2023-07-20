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В Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае

Мнения пользователей на этот счет разделились

20 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле пожаловались на мужчин, которые предпочитают ездить в общественном транспорте сидя и не уступать место женщинам.

"Не для того мама ягодку растила, чтобы женщинам в трамвае место уступать", – приводит телеграм-канал Barnaul 22 слова читательницы.

Отмечается, что фото сделали в трамвае № 3. Пользователи в комментариях при этом с юмором отреагировали на произошедшее:

  • "Ну что вы сразу так, может, они все дружно на каменоломню едут, силы берегут".
  • "Все дружно отвернулись в окно, чтоб не видеть никого".
  • "Да тут целая грядка ягодок, еще не поспели, чтобы срывать с места".
  • "А вдруг война, а пацаны уставшие..."

Некоторые, впрочем, сочли, что представители сильного пола ни в чем не виноваты:

  • "Если не беременная / старый человек / инвалид,  то можно и не уступать".
  • "А с чего вы [женщины] вообще решили, что вам должны место уступать? В армию вас не берут, на пенсию раньше выходите, детей почти не рожаете, суды к вам лояльнее относятся. С чего бы? И еще наглости хватает в интернете скулить".
Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 115

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Гость

09:41:30 20-07-2023

Яжепассажирка

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Гость

10:35:06 20-07-2023

Гость (09:41:30 20-07-2023) Яжепассажирка ... Яжемамкинсын

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Гость

10:50:21 20-07-2023

Гость (10:35:06 20-07-2023) Яжемамкинсын... Яжемамкины сынки минусуют. Сейчас мы вас и пересчитаем, сколько вас тут недомужчин.

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Гость

00:23:59 22-07-2023

Гость (10:35:06 20-07-2023) Яжемамкинсын... Я же диванная хероиня

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Гость

07:12:00 21-07-2023

Гость (09:41:30 20-07-2023) Яжепассажирка ... Все зависит от воспитания. Нет уважения к окружающим. Любим только себя.

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Гость

09:48:33 20-07-2023

Баба тоже человек !!!

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Гость

11:51:54 20-07-2023

Гость (09:48:33 20-07-2023) Баба тоже человек !!!... Ну а как же)))

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Гость

20:15:59 20-07-2023

Гость (09:48:33 20-07-2023) Баба тоже человек !!!... Да не , аленяк много ещё , прозрение ещё на начальном этапе .

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Гость

09:58:01 20-07-2023

С каждым годом бред становится все бредовее.

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Гость

09:58:45 20-07-2023

Езжу редко на ОТ ну пару раз в год. Недавно ехала на 10 трамвае все места были заняты мужчинами, но мне и подумать не пришла мысль возмущаться, вечером они едут с заводов. У мужчин больше усталость целый день физ.труд. Тетке посоветую ездить на такси, раз нежная такая.

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Гость

10:36:07 20-07-2023

Гость (09:58:45 20-07-2023) Езжу редко на ОТ ну пару раз в год. Недавно ехала на 10 трам... О, да. У нас же только мужики пашут.

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Гость

10:50:56 20-07-2023

Гость (10:36:07 20-07-2023) О, да. У нас же только мужики пашут. ... О, три недомужика уже отметились.

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Гость

10:54:29 20-07-2023

Гость (10:36:07 20-07-2023) О, да. У нас же только мужики пашут. ... О, уже пять недомужиков отметилось.

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Гость

10:01:53 20-07-2023

добивались равноправия? пользуйтесь.

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Гость

10:36:57 20-07-2023

Гость (10:01:53 20-07-2023) добивались равноправия? пользуйтесь.... А, что, ты уже рожать научился? Мужики измельчали совсем.

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Гость

10:49:06 20-07-2023

Гость (10:36:57 20-07-2023) А, что, ты уже рожать научился? Мужики измельчали совсем.... Бабы просто охамели. Без мужчины вы и зачать не сумеете, чтобы родить

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Гость

10:53:16 20-07-2023

Гость (10:49:06 20-07-2023) Бабы просто охамели. Без мужчины вы и зачать не сумеете, что... Вот уж с чем проблем никогда у женщин нет, так это от кого бы зачать. Желающих обычно толпы. А охамел здесь только ты.

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Гость

11:09:23 20-07-2023

Гость (10:53:16 20-07-2023) Вот уж с чем проблем никогда у женщин нет, так это от кого б... Я говорю глобально и медицинским языком-еще ни одна женщина не зачала от женщины. Так что, как ни прискорбно для вас, но без мужчины ни зачатия, ни родов не будет.

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Гость

11:14:21 20-07-2023

Гость (11:09:23 20-07-2023) Я говорю глобально и медицинским языком-еще ни одна женщина ... Говорят, одна известная Мария зачала без мужика. А вообще, зачать - мелочи. Куда сложнее выносить, родить и выкормить.

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Гость

22:03:02 20-07-2023

Гость (11:09:23 20-07-2023) Я говорю глобально и медицинским языком-еще ни одна женщина ... Можно зачать с ЭКО от донора... И таких уже немало!

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Гость

11:04:55 20-07-2023

Гость (10:49:06 20-07-2023) Бабы просто охамели. Без мужчины вы и зачать не сумеете, что... Нет ничего проще, чтобы зачать. Желающих с этим помочь толпы. Сложнее НЕ зачать.

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Иван

14:53:47 20-07-2023

Гость (10:49:06 20-07-2023) Бабы просто охамели. Без мужчины вы и зачать не сумеете, что... Если рассуждать чисто технически, то на сегодняшний момент, мужчина на самом деле и не нужен, нужна только капля спермы. То есть по сути, если сейчас исчезнут все мужчины с планеты, с человечеством вообще ничего не случиться, потому что есть банки спермы. А вот что бы вырастить человеческий эмбрион, нужно женское туловко целиком, так как все части тела эмбриона формируются в животе за счет ресурсов женского тела, то есть женское тело, в прямом смысле, выращивает все конечности и внутренние органы будущего человека без участия мужчины. А если с планеты исчезнут все женщины, то через, примерно, 80 лет, человек как вид исчезнет, а может быть и быстрее. И вот исходя из этих рассуждений, если исчезнут мужчины, то скорее всего закончаться все конфликты (но не факт), однозначно исчезнут сексуальные насильники и педофилы, живодеры и маньяки, это получается станет на земле безопаснее и комфортнее жить. А ученых, врачей, политиков, инженеров уже достаточно среди женщин, по сути в каждой, ранее мужской, профессии теперь есть женщины. И тогда вопрос: а н...я нам вообще мужчины?

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Гость

11:06:17 20-07-2023

Гость (10:36:57 20-07-2023) А, что, ты уже рожать научился? Мужики измельчали совсем.... Три недомужика уже отметились.

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Гость

20:20:47 20-07-2023

Гость (11:06:17 20-07-2023) Три недомужика уже отметились.... Если бы это был бы мужчина , я бы написал следующее : А вас видать мама или бабушка воспитывала ? Что девочкам во все нужно помогать и уступать ? Тогда сочувствую вам , увы , прошивка у вас аленя 100% . У меня в семье лично патриархат строгий ! Сейчас шалашовкам многое позволено , взгляните как дела обстоят в Чечне , Дагестане.

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Гость

12:31:32 20-07-2023

Гость (10:36:57 20-07-2023) А, что, ты уже рожать научился? Мужики измельчали совсем.... возьмите свидетельство о рождении и почитайте. отчество по отцу фамилия отца. и кто родил? мужики и рожают.)))

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Гость

10:02:48 20-07-2023

В маршрутке уступаю место Больным и женщинам всегда Вчера случайно не заметил Таких еще не слышал слов

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Гость

10:03:32 20-07-2023

А я вступлюсь за мужчин. Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт!!! Если вы на остановке ожидаете автобус, значит ГОТОВЫ к тому, что он подойдет полный, без свободных сидячих мест и вам нужно будет СТОЯ ехать . Если вы не готовы ехать стоя, то вызывайте такси или езжайте на своей машине. Мужчины точно также заходят в автобус, оплачивают проезд и если есть СВОБОДНЫЕ места, то абсолютно законно их занимают. Если нет свободных мест, точно также едут стоя. Никто никому уступать места не обязан. Если вы больны или немощны- вызывайте такси и езжайте сидя! Также если вы с ребенком и не готовы ехать стоя - такси в помощь! Мужу и сыну всегда так и говорю- сели на СВОБОДНЫЕ места и сидите спокойно, уступать вы их никому не обязаны.

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Гость

10:20:09 20-07-2023

Гость (10:03:32 20-07-2023) А я вступлюсь за мужчин. Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт!!! Если ... Пусть Вам со сторицей прилетит от такого невоспитанного, хамского отношения.... Закон бумеранга никто не отменял, действует!

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Гость

10:51:04 20-07-2023

Гость (10:20:09 20-07-2023) Пусть Вам со сторицей прилетит от такого невоспитанного, хам... )))) Да, Гость, понимаю))))неприятно читать ... правда всегда глаза колет. А мы так любим жить в иллюзиях...

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Гость

10:57:13 20-07-2023

Гость (10:03:32 20-07-2023) А я вступлюсь за мужчин. Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт!!! Если ... Ну вот и воспитываете из сына очередного недомужика.

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Гость

11:20:38 20-07-2023

Гость (10:57:13 20-07-2023) Ну вот и воспитываете из сына очередного недомужика.... Время покажет у кого в итоге недомужик получится. Главное, вы своего ПРАВИЛЬНО воспитывайте.)

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Гость

13:23:53 20-07-2023

главное мужа правильно воспитайте

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Сергей

16:57:40 20-07-2023

Гость (10:03:32 20-07-2023) А я вступлюсь за мужчин. Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт!!! Если ...

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Гость

17:34:24 21-07-2023

Гость (10:03:32 20-07-2023) А я вступлюсь за мужчин. Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт!!! Если ... Полностью с вами согласна. А если у женщины нет денег на такси, но ей тяжело ехать стоя в общественном транспорте, то пусть учится открывать рот и вежливо просить мужчин уступить ей место. Уверена, что кто-нибудь из молодых парней обязательно уступит в этом случае. Но без запроса никто вам уступать не обязан.

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Гость

10:10:54 20-07-2023

Да вы посмотрите, с малолетства, как только зайдут в салон, дитятку пристраивают на отдельное место, у окошечка, никто на колени уж и не сажает. Кто-нибудь видел стоящего ребенка? Все сидят.

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Гость

10:41:36 20-07-2023

Гость (10:10:54 20-07-2023) Да вы посмотрите, с малолетства, как только зайдут в салон, ... Мало того, дамы в возрасте соскакивают с места и уступают место дитяткам, по возрасту младшеклассникам. Мамани воспринимают это как должное.

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Гость

10:51:53 20-07-2023

Гость (10:41:36 20-07-2023) Мало того, дамы в возрасте соскакивают с места и уступают м... Был, и не раз, свидетелем, когда почти весь салон был забит женщинами, и зашла мама с ребенком, максимум годика 2.Ни одна так и не удосужились добровольно уступить.

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Гость

11:02:39 20-07-2023

Гость (10:41:36 20-07-2023) Мало того, дамы в возрасте соскакивают с места и уступают м... Младшеклассникам уступают, потому что при экстренном торможении того же автобуса их скорее задавят стоящие в проходе взрослые.

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Гость

10:11:41 20-07-2023

Бабами сваи забивают!!!!!!!!!! А культурное (подобающее, почтительное ) отношение к Женщине - критерий образованности Мужчины! Чем высококультурнее, тем галантнее! Респект таким настоящим Мужчинам!

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Гость

10:14:35 20-07-2023

В Америке вообще молодежь сгоняет их с мест...

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Гость

10:43:17 20-07-2023

Гость (10:14:35 20-07-2023) В Америке вообще молодежь сгоняет их с мест...... Когда из Америки вернулись? Или так по телевизеру сказали?

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Гость

10:58:30 20-07-2023

Гость (10:14:35 20-07-2023) В Америке вообще молодежь сгоняет их с мест...... И сколько ты жил в той Америке, что так хорошо их нравы знаешь?

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Гость

10:16:41 20-07-2023

Респект ВАМ!

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Гость

10:18:52 20-07-2023

3D (деидеологизация, деморализация, деградация) делает своё дело. Помнится в советское время, ну и лет 10-15 постсоветского еще держалось, мужчины уступали женщинам, особенно пожилым, а молодняк уступал старшим, т.е. детей сызмальства приучали уважать взрослых. Сейчас всё наоборот, такие времена..

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Гость

10:26:03 20-07-2023

" дитятку пристраивают " чтобы когда наши водятлы будут в догоняшки играть или резко тормозить,вся масса взрослого народа его не раздавили

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Мимопроходящий

10:27:18 20-07-2023

Если справку покажет, что беременная или книжку инвалидную , то уступлю без лишних слов. А без этого пусть едет на общих основаниях.

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Гость

10:36:53 20-07-2023

Да, блин, нормальный мужик на машину заработал. Кого вы видите в от: студенты мамкины, кто не смог, старики. Уступают мужчины женщинам, если они правильно воспитаны. А воспитание заключается во взаимном уважительном отношении мужа и жены прежде всего. Дети это видят, и копируют в будущем поведение. Меня напрягает, например, когда какая-нибудь яжемать или яжебабушка усаживает свое великовозрастное дитятко (любого пола) вместо себя. А потом ныть будут, что молодняк им, уже старым, не уступает. А молодняк привык, что их в опку постоянно целуют, и все разрешают. С себя, бабоньки, начните, с воспитания своих собственных чад.

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Спрашивали-отвечаем

10:41:12 20-07-2023

Наукой давно установлен факт, что женщина гораздо выносливее мужчин. Мышцы мужчин сильнее, но непродолжительное время, мышцы женщин слабее, но могут нести нагрузку гораздо большее время. Долгое стояние как раз нагрузка на выносливость. Следовательно нужно уступать место мужчинам, ну и дальше по привычному списку - пенсионерам, инвалидам и т.д.

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ек

10:45:02 20-07-2023

Уступать необходимо пожилым или больным людям вне зависимости от пола. Взрослые же люди имеют абсолютно равные права, и неважно в юбке этот человек или в брюках. В продвинутых обществах уступить женщине - это харрасмент)

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снова об основном

10:46:13 20-07-2023

Для любой уважающей себя женщины, которая считает себя равной в правах с мужчиной - будет оскорбление, если мужчина уступит ей место, при том, что она не просила этого и не является беременной, пожилой или немощной. Женская эмансипация долго шла к своей цели, пока не достигла ее, но уже много криков об ее отмене. Женщина в правах, зарплатах, карьере, транспорте и везде должна быть равна мужчине. Поэтому не нужно тут демагогии.

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Гость

11:01:10 20-07-2023

снова об основном (10:46:13 20-07-2023) Для любой уважающей себя женщины, которая считает себя равно... Откуда тебе знать, что для настоящей женщины будет оскорблением, а что - нет?

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Гость

12:46:05 20-07-2023

Гость (11:01:10 20-07-2023) Откуда тебе знать, что для настоящей женщины будет оскорблен... Откуда нам знать, что ты настоящая женщина? Пока только халду видно

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Гость

22:11:17 20-07-2023

Гость (11:01:10 20-07-2023) Откуда тебе знать, что для настоящей женщины будет оскорблен... Это на западе и США такие правила, а не у нас. У нас принято уступать женщинам с детьми , пожилым и инвалидам. Сейчас наушниками обвешаются, глаза челками закроют что девочки, что мальчики, и плевать на правила

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Яустаюнаработе

10:49:40 20-07-2023

Беременным , инвалидам и пожилым уступить в любой ситуации. А всем остальным, нет, потому что я работаю стоя весь деньи на остановке стою, и до нее и ото нее пешком, да и у женщин разная работа, и я не спорю, но тут уже кому повезет кто то после такой работы посидит , а кто то постоит, и кто это будет -дело случая а не пола.

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Гость

10:56:22 20-07-2023

Спрашивали-отвечаем (10:41:12 20-07-2023) Наукой давно установлен факт, что женщина гораздо выносливее... Я и говорю, измельчали мужчинки. Ножки их не держат, жопка сама к сиденью прилипает.

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Гость

10:57:30 20-07-2023

НУ сами боролись за равные права, вот и получайте чего скулить. А то какие то двойные стандарты получаются.

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Гость

11:07:51 20-07-2023

Гость (10:57:30 20-07-2023) НУ сами боролись за равные права, вот и получайте чего скули... А вы уже на равных с женщинами рожать научились? Или еще только пытаетесь?

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Гость

11:17:24 20-07-2023

Гость (11:07:51 20-07-2023) А вы уже на равных с женщинами рожать научились? Или еще тол... Двое заминусовавших уже попытались. Не получилось. Обиделись. Минусуют =)

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Гость

18:46:25 20-07-2023

Гость (11:07:51 20-07-2023) А вы уже на равных с женщинами рожать научились? Или еще тол... Зато вы научились на равных водку жрать,курить и шляться. Жрите равенство лржкой

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Гость

00:43:14 21-07-2023

Гость (11:07:51 20-07-2023) А вы уже на равных с женщинами рожать научились? Или еще тол... Тогда перед тем, как требовать, чтобы тебе уступили место, будь добра предъявить свидетельство о рождении детей, которых ты родила. Не рожала? Езжай стоя, как боевая лошадь! Привыкли своей репродуктивной функцией прикрываться всё время, #яжерожаюмневседолжны. Да никто тебе за это ничего не должен!

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Гость

11:00:08 20-07-2023

Да, судя по комментариям, в Барнауле настоящих мужчин практически не осталось. Сплошные маменькины сынки с уставшими по жизни ножками.

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Гость

11:11:38 20-07-2023

В вашем понимании настоящий мужчина тот, который всем должен, в частности женщинам. Если так, да, прозревают.

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Гость

11:19:04 20-07-2023

Гость (11:11:38 20-07-2023) В вашем понимании настоящий мужчина тот, который всем должен... Не надо гадать, что в моем понимании настоящий мужчина. Не отгадаете, так как знать не знаете, кто такой настоящий мужчина.

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Гость

11:37:13 20-07-2023

Гость (11:19:04 20-07-2023) Не надо гадать, что в моем понимании настоящий мужчина. Не о... Понимание- это конечно хорошо, но создалось впечатление( судя по комментариям) , что вы одинокая женщина ( со всеми вытекающими последствиями)...

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Гость

14:53:11 20-07-2023

Гость (11:19:04 20-07-2023) Не надо гадать, что в моем понимании настоящий мужчина. Не о... Кто такой "настоящий мужчина" с вашей точки зрения, всем давно известно. Если коротко - алень.

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Гость

11:07:46 20-07-2023

Помню ехала я с больницы. 8 месяц беременности. Зашла в трамвай , где было одно свободное место. Со мной зашел молодой парень, прям оттолкнул меня от сиденья, на которое я пыталась сесть и уселся. На замечание кондуктора :"Уступите место беременной женщине", ответил : "она ж не от меня беременна". Так и ехала стоя

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Гость

11:15:02 20-07-2023

Гость (11:07:46 20-07-2023) Помню ехала я с больницы. 8 месяц беременности. Зашла в трам... Таких парней здесь полно, судя по комментариям.

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Гость

12:39:35 20-07-2023

Гость (11:07:46 20-07-2023) Помню ехала я с больницы. 8 месяц беременности. Зашла в трам... и другие не уступили? нехорошо, даже плохо .

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Гость

22:17:57 20-07-2023

Гость (11:07:46 20-07-2023) Помню ехала я с больницы. 8 месяц беременности. Зашла в трам... А другие глаза закрыли, в спячку впали , и неважно в этом случае- женщина или мужчина-кто-то должен был уступить!!! Мне 70лет, я в этом случае обязательно уступила бы!!!

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Горожанка

11:28:14 20-07-2023

С работающими всё понятно. А вот студенты... Две недели в апреле ездила в диагностический на лечение. Назад садилась на остановке у Политеха. Уставшие студенты , отталкивая, врывались в автобус, занимали сидячие места и и прятали глаза в телефон. Мне 70. Никто ни разу место не уступил.

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Гость

15:14:23 20-07-2023

Горожанка (11:28:14 20-07-2023) С работающими всё понятно. А вот студенты... Две недели в ап... Студенты и школьники очень устают, много знаете ли нагрузки. Уставать можно не только от физического труда, если не знали.

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Гость.

11:31:12 20-07-2023

Однажды мальчик лет 11-12 попытался уступить место пожилой женщине, но рядом сидящая мамочка усадила его назад и зашипела "сиди" . Всё воздастся. Но видно в школе говорили ему о том, что место надо уступать.

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Гость

12:21:54 20-07-2023

Гость. (11:31:12 20-07-2023) Однажды мальчик лет 11-12 попытался уступить место пожилой ж... Соседка работает няней, возит ребенка младшего школьного возраста в кружок. Так она постоянно боится, что мальчик может травмироваться в ОТ во время резких торможений и т.п., а ей потом отвечать. От греха подальше всегда заставляет сидеть

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Гость

11:32:01 20-07-2023

Стандарт женского поведения - манипуляция и провокация. Основа их выживания. Т.к. они физически слабее, поэтому отхватывают свои куски хитростью, ложью и тем... сами знаете чем.

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Гость

11:42:47 20-07-2023

Загадка. Неделю кровоточит, но не дохнет.

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Гость

11:43:17 20-07-2023

Зашла в автобус № 60. Места заняты молодёжью с телефонами. Стоит женщина, ей далеко за 70. С тросточкой, судя по обуви - вместо одной ноги протез. Я обратилась к сидящим с просьбой уступить ей место. Переглянулись после паузы одна девушка встала. Я хотела её поблагодарить, но она стала мне высказывать, что не все могут место уступить. На что я сказала- весь автобус больной? От неё посыпалось в мой адрес. Но я не для себя просила место уступить! На остановке "Сельхозинститут" вя сидящая молодёжь выпрыгнула и пошли на занятия дальше геморрой насиживать.

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Гость

11:59:02 20-07-2023

Деревенские никогда не уступают, они толстые, им стоять тяжело

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Гость

12:08:55 20-07-2023

Оказывается ОТ очень больная тема для барнаульцев. Потому что недолжен ОТ ездить набитым людьми как скотом. Если мест не хватает нужно увеличивать количество автобусов.

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Гость

12:12:07 20-07-2023

Пусть молодёжь сейчас насидится, в старости настоятся. Им ещё хуже будет, чем нам.

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Гость

14:12:28 20-07-2023

Гость (12:12:07 20-07-2023) Пусть молодёжь сейчас насидится, в старости настоятся. Им е... Ошибаетесь. У них в старости не будет ОЖИДАНИЯ от других, что им ДОЛЖНЫ, у них это не заложено в мозгу современными родителями. Они будут рассчитывать только на себя, на свои силы. Поэтому хуже им точно не будет. Плохо сейчас нынешним людям в возрасте, идет смена поколений, смена уклада жизни, а перестроить мышление очень сложно.

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Гость

12:15:05 20-07-2023

Недавно ехала на 10 трамвае все места были заняты мужчинами, но мне и подумать не пришла мысль возмущаться,-----, знаете, тоже подумала, насколько же больной должна быть башка, чтоб в нее такие обидки приходили)) мне 60, но даже неудобно, когда встают и мне сесть предлагают. Уступать нужно реально тем, кому стоять трудно, бывает, что это достаточно молодые люди, но не совсем здоровые...

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Гость

12:47:28 20-07-2023

ПРЕДЛАГАЮ !!!! снять все сидения. всем ездить стоя. и поручни убрать. пусть друг друга за руки держат. может поймем ,что такое помощь, поддержка, плечо товарища. так и в глаза научимся смотреть друг другу , а не в телефон. кто за ? голосуем

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Гость

13:15:04 20-07-2023

Можно по разному относиться к кавказцам, но только они уступают сидячие места в метро женщинам и старикам.

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Гость

13:34:39 20-07-2023

Гость (13:15:04 20-07-2023) Можно по разному относиться к кавказцам, но только они уступ... Ни разу не видел такого, скорее наоборот, ведут себя откровенно по хамски.

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Гость

14:12:54 20-07-2023

Гость (13:15:04 20-07-2023) Можно по разному относиться к кавказцам, но только они уступ... и это не от их хорошего и правильного воспитания. а от вбитого в голову правила

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Гостья

13:26:15 20-07-2023

Таджики и узбеки, отработав на стройке по 12 часов, тоже уступают место женщине.

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Гость

15:16:00 20-07-2023

Гостья (13:26:15 20-07-2023) Таджики и узбеки, отработав на стройке по 12 часов, тоже уст... Да неужели? Уже лет 5 живу в Москве, сколько всё это время езжу здесь в общественном транспорте - ни разу такого не наблюдал.

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Василий Шукшин

13:27:19 20-07-2023

Люди, что с нами происходит?

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Гость

13:30:05 20-07-2023

Женщине на фото нет 80 лет, она ещё может пахать, уступать надо старым после 80 лет, инвалидам и детям. Мне часто уступают место хотя мне всего 57, я отказываюсь, сегодняшняя молодежь не лучше и не хуже советской я помню все тоже самое говорили пожилые люди во времена советов про молодежь.

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Гость

13:49:38 20-07-2023

А вы посмотрите, кто сидит на передних местах, предназначенных для пожилых и инвалидов ? Все те же "недомужики" и расфуфыренные барышни. В Москве ни разу не видели, чтобы молодые люди садились на эти места. И да, кавказцы всегда уступают место. Другое воспитание.

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Гость

13:51:53 20-07-2023

Был у меня преподаватель. Очень не молодой мужчина (лет 70 ему было). Едем мы с ним в автобусе. Я ему :"Присаживайтесь, там место свободное есть". А он : "Ты что? ни один уважающий мужчина не сядет, пока хоть одна женщина стоит".

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Гость

14:50:14 20-07-2023

Гость (13:51:53 20-07-2023) Был у меня преподаватель. Очень не молодой мужчина (лет 70 е... Да перестаньте уже делать женщин беспомощными, а мужчин средневековековыми рыцарями, уже 21 век, другие ценности.

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Алекс

14:37:53 20-07-2023

Очередное возмущение из серии "мужик должен"

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Гость

14:56:19 20-07-2023

Дамочка, которая тут устроила во всех комментариях перепись "недомужчин" - у вас явно серьезные проблемы в личной жизни. Займитесь лучше собой, а не выискивайте виноватых в ваших бедах. Если вы не поняли, ваш негатив тут в принципе никому неинтересен, как и ваша незначительная персона.

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Гость

15:09:56 20-07-2023

Пф, в какой нибудь азиатской стране, Корее например, не принято уступать места, без разницы старик, женщина, ребёнок, все равны, все работают, учатся и устают, и никто не подумает жаловаться. Уступают по личной инициативе, а не потому что должен. Бывают специальные места, для беременных к примеру, и вот если туда мужик сядет , то застремают конечно.

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Гость

15:26:48 20-07-2023

-Уступите место женщине? -С чего это? -Она готовится стать матерью -А я готовлюсь стать отцом -А вот инвалид, слепой -Закон есть закон (уступает) Садитесь пожалуста (тот уступает женщине) -ААА так ты зрячий? Сейчас будешь слепой (бух тах бах) Приключения Шурика

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Гонец из Пензы

16:15:49 20-07-2023

пожилым, беременным уступать надо. женщинам - даешь равные права!

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Реалист

16:48:54 20-07-2023

Клоунада, вы зависли в прошлом? Сейчас времена такие, никто никому не должен, время выживания. Ладно больным, беременным, пенсионерам уступать, а здоровым лошадям с какого перепугу?

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Гость

17:36:09 20-07-2023

Уступать место в общественном транспорте ? это вопрос ВОСПИТАНИЯ. мне за 60 не сажусь на свободное место пока не увижу , что кто то нуждается и не займёт его. Молодые люди этого не понимают хотя не все. Мамы и бабушки способны стоя ехать лишбы молодой человек лет 10 . внучёк или сыночка сидел с невозмутимым видои избранного. Вот и результат. Отстаивать свои принципы это заслуживает уважения но без оскарбления !

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Гость

17:40:46 20-07-2023

На фотографии второй справа это я ,еду и еду, и какое мне дело до вас и вам до нас?

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Гость

20:52:44 20-07-2023

Мужчина обязан уступить место женскому полу,еслив он конечно мужик. А про то,что сейчас мужики не то,так ведь и женщины не те.

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Гость

21:05:00 20-07-2023

Мужики себя изжили. А потом обижаются, что женщины не подчиняются и т.д и т.п... а с какого подчиняться то? Если ты сидишь в транспорте полном женщин и детей? Сильно сомневаюсь, что и спасать будут, если что. Уж природа так устроила, что мужиков меньше надо, чем женщин. На всякий случай скажу: я замужем более 20 лет и у меня есть сын. Ему 12, но он никогда не сядет, если есть рядом женщины, особенно взрослые или маленькие дети. Муж редко ездит на ОТ, но всегда стоя. Даже не пытается сесть, все равно вставать говорит.

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Гость

01:37:51 21-07-2023

Гость (21:05:00 20-07-2023) Мужики себя изжили. А потом обижаются, что женщины не подчин... Ой, ну вот прям конечно, если вам вдруг массово место в ОТ уступать начнут, так вы сразу поголовно подчиняться станете! Дешевая манипулятивная риторика.

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Гость

21:47:16 20-07-2023

Жалуются люди с психологическими проблемами. У пожилого человека, как правило, изменяется характер, причем зачастую не в положительную сторону. Надо постараться не реагировать чрезмерно.

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сергей

21:48:55 20-07-2023

уступать место девушке, женщине нужно и обязаны мужчины всегда,раньше нас было много воевавших мы были молоды и женский пол для нас был и будет всегда святым а сейчас поколение отморозков вывод один всех этих правильников на войну где узнают что такое честь,уважение ко всем....

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Гость

00:36:47 21-07-2023

Здарово, аленяка!

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Гость

01:34:34 21-07-2023

сергей (21:48:55 20-07-2023) уступать место девушке, женщине нужно и обязаны мужчины всег... Никак без войны не можете? Сказал бы я, кто ты есть, да только тут такое не пропустят.

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Гость

22:33:32 20-07-2023

Два года ходить не мог,шарик сломался в тазобедренном суставе,ездил по больничкам на ОТ,бывало присядешь,а тут бабуля заходит,кряхтишь,встаёшь,материшься в глубине души. Потом мениск порвал,то же самое. Ну а чё поделаешь,в СССР вырос. Один раз извинялся,что не могу уступить,реально стоять не мог!

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Гость

09:09:28 21-07-2023

Столько мнений разных))))) Дорогие женщины, давайте начнем с того, что мы воспитываем этих мужчин. К нашему сожалению это мы вырастили из них вот таких тютёшек)) Сама много раз замечала, как женщины садят своего детинку (10-16 лет) скидают на него сумки, а сами стоят рядышком, как коршуны. Ну и Вас мужчины оправдать здесь никак нельзя. Мужчина должен быть всегда мужчиной и оставаться им при любых обстоятельствах. И отмазки устал, она не беременна, молодая постоит и тому подобное здесь не прокатят. Ну и чтобы женщины видели, что есть еще мужчины, что есть плечо рядом, есть кому носочки и трусишки стирать, рубашечки гладить и кому рожать детей, уже половина девушек их просто рожает для себя, чтоб потом тютёшек этих и растить. А ведь сыновья когда растут они пример берут с пап! Поэтому все идет от воспитания! видимо тех, кто место не уступает женщинам - мамы воспитали самостоятельно, и рядом не было примера папы - мужчины!

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гостья

09:31:33 21-07-2023

Давайте не ссориться: мнения каждого - это одно, а вот воспитание это другое, то что привили или НЕпривили родители и прочие старшие покаления. другое дело что и у мужчин и у молодых людей (парней. девушек) - может здоровье подкачало (я не про похмельные синдромы) и человек об этом кричать не будет, а осудить могут. Может ты едешь в больницу и недавно сняли гипс с ноги, а в автобусе на тебя с упреком - мол молодой постоишь и не успупаешь, а тебе хоть плачь. Так что ВОСПИТАНИЕ - это и есть залог порядочности и уважения и прочего добра, а если хамоватость, наглось - это уделы быдлостада. простите. Мамы и папы - воспитывайте детей, добрых девушек, мужиков из сыновей. И не кичитесь своим отпрыском - он должен научиться добру и отваге.

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Ирина

10:01:34 21-07-2023

Когда после операции на ноге .я зашла в трамвай с костылем и никто мне не освободил место и я стояла в салоне трамвая так остановки 2-3 .а потом трамвай остановился по какой то причине и все пассажиры вышли .осталась только я одна .мест было много и тогда я села на понравившиеся мне место и трамвай поехал дальше по маршруту

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Гость

10:34:07 21-07-2023

Какой понос. Эти дятлы ведь не с луны свалились, а в семье вопитывались. Значит и они воспитают себе подобных.

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ыть

11:48:40 21-07-2023

Те, кто ныне пожилой и жалуется, что молодежь пошла, которая место в автобусе не уступает, должны помнить, что виноваты в этом они сами, так воспитали эту самую молодежь, не в вакууме же они появились. Отдельно кто-то может своему отпрыску и говорил, что нужно место старшим уступать, но в целом старшее поколение этого не заложило в нынешнее поколение. Поэтому спрос с них. Далее, женщины, почему-то считают, что мужики им должны уступать место. С чего вдруг? Вы хотели равных прав с мужчинами, получили. Но в комплексе с правами идут и обязанности, в том числе и наравне с мужиками стоять в транспорте, если нет мест. А то получается, хотите привилегий, а обязанностей не хотите, так не бывает. Уступание места ставит женщину в положение слабого пола, мужчина берет на себя обязанность по ее защите и обеспечению. Женщины в целом должны признать лидерство мужчин в обществе, патриархат и тогда требовать с мужиков разного рода послаблений, типа уступания места. Но у нас демократия, равные права и нет причины уступить женщине место. Мужики реально могут ехать с работы, где весь день на ногах и тяжелый физический труд. А какая-нибудь девушка весь день сидела на попе в офисе за компом. Кто устал больше? Про умственный труд писать не надо, умственная усталость не мешает стоять, даже наоборот физическая активность полезна. Я уступаю место только пожилым, маленьким детям, беременным на поздних сроках и инвалидам. Здоровые жирные бабищи, молоденькие красивые девушки, дети-ученики школ будут стоять. Они здоровы и нет никаких причин, почему я им должен уступить место . Исключение красивые молодые девушки с большим декольте - им уступлю ради красивого вида сверху)))

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Гость

17:02:04 21-07-2023

Я женщина и отродясь не знала, что мне место должны уступать, если я не беременная)) Буду теперь настаивать! Ну в самом деле, сейчас много больных молодых людей, в армию набрать здоровых не могут. Пусть сидят, а мы женщины только сильнее будем.

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Гость

17:04:22 21-07-2023

Беременным надо уступать на любом сроке. Помню, в первые месяцы бывает хуже, чем в последние по самочувствию, но даже не видно твоего положения…

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