Барнаульцы пожаловались на неочищенные дворы в апреле
По словам местных жителей, жалоба в инспекцию результатов не дала
19 апреля 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на то, что двор многоэтажки, в которой она живёт, не чистят. Об этом она рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Невозможно терпеть вот этот уже беспредел. Вот так отвечает нам инспекция, что всё хорошо, всё вовремя чистилось", – написала горожанка и сопроводила сообщение снимком ответа от инспекторов.
В ответе сказано, что двор чистится с участием спецтехники, а представитель инспекции, который был на месте, не обнаружил никаких нарушений.
10:02:41 19-04-2023
А Барнаульцы только и могут, что жаловаться на нечищеные дворы. Лопаты в руки взяли бы, да почистили.
11:04:01 19-04-2023
Алексей (10:02:41 19-04-2023) А Барнаульцы только и могут, что жаловаться на нечищеные дво... О, я с удовольствием, если ВЫ в это время за меня поработаете на моей работе.
10:08:44 19-04-2023
Эх было же время, коммунизм строили. Проблем со снегом точно не было, брали лопаты и выходили откапывать. А теперь откуда эти мамкины капиталисты только повылуплялись?? Это все Байден нагадил.
10:20:07 19-04-2023
Гость (10:08:44 19-04-2023) Эх было же время, коммунизм строили. Проблем со снегом точно... Только в то время не надо было перед взятием лопат платить управляйке за содержание дома и двора. А то как-то здорово получается - как собрать деньги, так не вопрос, а как за эти же деньги сделать оплаченную ими работу - убрать двор, отремонтировать дом и пр - так хрен вам на весь макияж. Убирайте/ремонтируйте сами, самоорганизовывайтесь, вспомните СССР. Чисто для справки - СССР отличался от нынешней России кардинально тем, что отсутствовало понятие частной собственности на средства производства и потому - да, выйти и сделать было более чем приемлемо. Сейчас есть частник (УК) который гребет деньги с людей за некие услуги, которые должен (по идее) выполнять. И люди ждут того, что раз деньги взяты, то обязательства должны быть исполнены
10:10:54 19-04-2023
Прочитав заголовок и в голову сразу мысль пришла - скулят вконтактыши. Прочитал новость и убедился, что так и есть.
10:36:13 19-04-2023
неочищенные дворы в апреле --- Ибо нефиг, по документам уже весна)))
10:40:29 19-04-2023
amik предложение ,как говорил сатирик Аркадий Райкин " указывайте конкретно , где в каком дворе и кто или кого обидели адрес и фамилия. А так это одни капризы.
11:47:53 19-04-2023
Гость (11:04:01 19-04-2023) О, я с удовольствием, если ВЫ в это время за меня поработает... Озвучьте ваши компетенции. Возможно, многие улыбнутся смешному пафосу ваших слов.
12:24:39 19-04-2023
Гость (11:47:53 19-04-2023) Озвучьте ваши компетенции. Возможно, многие улыбнутся смешно... Я программист (java+spring, postgre, active mq и т.д.). Потянете со своими компетенциями или мы просто посмеемся пафосу в ваших словах? Вы поймите, что Я могу двор подмести, а вот дворник мою работу сделать не сможет.
12:36:31 19-04-2023
Вас программистов как собак нерезаных. а дворников мало потому что там тяжелый физический труд. Ну день 8 часов сходите лопатой помахайте ради интереса.
12:44:58 19-04-2023
Гость (12:36:31 19-04-2023) Вас программистов как собак нерезаных. а дворников мало пото... вы дебил, простите? или троль? какая з/п у дворника и какая у программиста? вы готовы разницу из своего кармана доплатить?
12:48:43 19-04-2023
Гость (12:44:58 19-04-2023) вы дебил, простите? или троль? какая з/п у дворника и какая ... Нет, дебил здесь именно вы :-) Тот кто мне предложил взять лопату в руки и сделать за дворника его работу. А когда вам предложили за меня поработать, вы меня же дебилом и назвали =)) А ума между тем именно ВАМ не хватает.
12:56:41 19-04-2023
Гость (12:48:43 19-04-2023) Нет, дебил здесь именно вы :-) Тот кто мне предложил взять л... вы перепутали двух комментаторов
12:59:27 19-04-2023
Гость (12:56:41 19-04-2023) вы перепутали двух комментаторов... вот такие вот у нас программисты... зато пафос прям брызжет как из забитого унитаза
12:50:20 19-04-2023
Гость (12:44:58 19-04-2023) вы дебил, простите? или троль? какая з/п у дворника и какая ... причем тут зп? что за меркантильность бабская? от кого для общества больше пользы? от кнопкодава или от человека который наводит чистоту?
12:53:10 19-04-2023
Гость (12:50:20 19-04-2023) причем тут зп? что за меркантильность бабская? от кого для о... Вот очередной дурачок. Ты платежной системой пользуешься? Картами покупки оплачиваешь? Тебе кто это всё обеспечивает? Дворник или всё-таки программист? Ты пойми, что в Средневековье скатишься, если в с стране не останется умных людей, которые выполняют такую работу, как программисты. Будете в своих пещерах полы мести.
13:02:25 19-04-2023
Гость (12:53:10 19-04-2023) Вот очередной дурачок. Ты платежной системой пользуешься? Ка... Глупышка, люди и налом спокойно рассчитаются (как раньше и было), а ты в гумне утонешь если дворников не станет.
13:11:22 19-04-2023
Гость (13:02:25 19-04-2023) Глупышка, люди и налом спокойно рассчитаются (как раньше и б... мдаааа.... нет слов. Вы в интернет тоже с метлы выходите?
13:17:41 19-04-2023
Гость (13:02:25 19-04-2023) Глупышка, люди и налом спокойно рассчитаются (как раньше и б... Чтобы рассчитаться налом за квартиру, например, надо как минимум дойти до банка. Отстоять очередь. Или на почте, что еще лучше) За телефон - как минимум дойти до банкомата, способного принять у тебя нал. А уж удобство покупки тех же билетов вообще сомнительно. Но вы продолжайте использовать нал и работать дворником.
12:50:44 19-04-2023
Гость (12:36:31 19-04-2023) Вас программистов как собак нерезаных. а дворников мало пото... О, приходите к нам на работу. Сейчас программистов не хватает, многие уехали за рубеж. Дворником любой может работать, у кого руки-ноги целы. А вот программистам нужен высокий уровнь интеллекта. А с этим в России туго, очень много дураков.
12:51:22 19-04-2023
Гость (12:36:31 19-04-2023) Вас программистов как собак нерезаных. а дворников мало пото... А где вы видели дворника, которые 8 часов каждый день машет лопатой?
13:01:54 19-04-2023
А где вы видели дворника, которые 8 часов каждый день машет ... - да везде
12:51:59 19-04-2023
тем именно ВАМ не хватает - чего там нет того нет)
13:02:33 19-04-2023
А вот программистам нужен высокий уровнь интеллекта - Вас обманули, что бы не обидеть.