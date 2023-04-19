Барнаульцы пожаловались на неочищенные дворы в апреле

По словам местных жителей, жалоба в инспекцию результатов не дала

19 апреля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на то, что двор многоэтажки, в которой она живёт, не чистят. Об этом она рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Невозможно терпеть вот этот уже беспредел. Вот так отвечает нам инспекция, что всё хорошо, всё вовремя чистилось", – написала горожанка и сопроводила сообщение снимком ответа от инспекторов.

В ответе сказано, что двор чистится с участием спецтехники, а представитель инспекции, который был на месте, не обнаружил никаких нарушений.