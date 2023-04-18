В Барнауле сильный ветер снес остановку в центре города

Непогода, которая уже второй день атакует Алтайский край, отбросила город из весны в зиму

18 апреля 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте строителей сильный ветер снес остановку. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Напомним, что уже второй день в Алтайском крае бушует сильная метель. По ощущениям, она отбросила регион из весны обратно в зиму. Кроме того, в городе уже местами появились сугробы.